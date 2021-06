Advies: Regel twee dagen per week betaalbare kinderopvang voor alle jonge kinderen

De Sociaal-Economische Raad, een van de belangrijkste adviseurs van het landsbestuur, constateert dat nu alleen werkende ouders kinderopvangtoeslag krijgen. Ook zijn de maximumtarieven te laag om de opvang van te betalen. Dat moet anders, schrijft de werkgroep Kindvoorzieningen vandaag in een advies aan informateur Mariëtte Hamer. Zij leidt de gesprekken over een nieuw kabinet.

De kinderopvang moet in de toekomst bij de portemonnee van alle ouders passen en eenvoudig van opzet zijn. De SER stelt voor om, allereerst voor kinderen van 0 tot 4 jaar, de eis in de kinderopvangtoeslag te laten vervallen dat ouders moeten werken. Stapsgewijs is het ook de bedoeling dat voor kinderen van 4 tot 13 jaar twee dagen buitenschoolse opvang per week mogelijk wordt, als dat uitvoerbaar en haalbaar blijkt. Zo moeten er genoeg medewerkers zijn op de kinderopvang.

Beter ontwikkelen

,,Kinderen kunnen zich beter ontwikkelen door leerzame activiteiten op de opvang”, legt plaatsvervangend voorzitter Bas ter Weel uit. Vooral kinderen die een hoog risico lopen op een leerachterstand, bijvoorbeeld door hun migratieachtergrond of omdat hun ouders een onzekere baan hebben, zijn daarmee geholpen. Ter Weel: ,,Het is dan wel nodig om de kinderopvang in de toekomst beter betaalbaar te maken, vooral voor ouders met lage en middeninkomens.”

Het idee is om het maximumuurtarief voor de vergoeding te laten stijgen. Volgens de werkgroep moet dat tarief zoveel omhoog dat het voor 80 procent van de kinderen genoeg is. Alles daarboven moeten ouders zelf betalen en dit is een belemmering voor mensen met een kleinere portemonnee. Of deze groepen na de aanpassing niet alsnog de klos zijn, wordt volgens Ter Weel in de gaten gehouden.

Quote We kunnen nu iets heel utopisch gaan voorstel­len, maar dat gaat toch niet lukken. Dus je kunt beter zeggen: Waar wil je naar toe en wat is een eerste stap in die richting? Plaatsvervangend voorzitter Bas ter Weel van de SER-werkgroep Kindvoorzieningen Sowieso dient volgens de SER de werkwijze van de kinderopvangtoeslag eenvoudiger te worden. Zo wordt er al een hoop leed voorkomen als de toeslag niet meer bij de ouders terechtkomt, maar direct naar de opvang gaat. Of bouw het vergoedingspercentage pas af bij mensen met een hoger loon, adviseert de SER. Zulke ingrepen kunnen, samen met het afschaffen van de eis dat ouders moeten werken, ellende zoals bij de toeslagenaffaire (enorme terugvorderingen en nabetalingen) voorkomen. Nu krijgt maar liefst 80 procent van de ouders te maken met correcties.

Vraagtekens

Er blijven ook vraagtekens achter na lezing van het advies. Waarom het toeslagencircus niet gewoon afschaffen? Eveneens blijft onduidelijk waarom de betrokken werkgroep van werkgevers en werknemers eerst kinderopvang voor jonge kinderen wil en daarna pas voor oudere kinderen.



Plaatsvervangend voorzitter Bas ter Weel vindt afschaffen van de kinderopvangtoeslag, zoals sommige partijen voorstellen, niet nodig. ,,Het is juist een heel precies instrument. En wat zet je ervoor in de plaats als je de toeslagen afschaft?” Het stapsgewijs werken komt wat hem betreft voort uit voorzichtigheid. ,,We kunnen nu iets heel utopisch gaan voorstellen, maar dat gaat toch niet lukken. Dus je kunt beter zeggen: Waar wil je naar toe en wat is een eerste stap in die richting?”



Wat gaan de ideeën van de SER eigenlijk kosten? Volgens het ministerie van Sociale Zaken kan de opwaartse aanpassing van het maximumuurtarief een kostenpost opleveren van ruim 300 miljoen. Dat tarief voldoet nu niet meer volgens de branche. In 2006 kon met het maximumtarief van de toeslagregeling nog bijna 80 procent van het opvangaanbod worden betaald, in 2019 is dat voor dagopvang gedaald naar 35 procent.



De kosten voor het loslaten van de eis dat ouders moeten werken voor kinderopvangtoeslag, bedragen bij 0 tot 4 jarigen 190 tot 270 miljoen euro. En bij 0 tot 12 jarigen komt de rekening uit op 400 tot 480 miljoen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.