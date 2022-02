Ali (6) kan bijna niks, en krijgt (met veel liefde) zorg van zijn familie: ‘Maar nu wordt alles lastiger’

Wereldkinderkankerdag Milan (6) verloor zijn oog: ‘Als we de ziekte eerder hadden gekend, was zijn oog er misschien nog’

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland de diagnose kanker. Zo ook Milan van nu zes jaar oud. Toen hij drie maanden oud was, werd er bij hem retinoblastoom ontdekt. Ouders Jan en Hanneke Burger pleiten voor meer bekendheid over deze vorm van kinderkanker. Hanneke: ,,Ik had nog nooit van deze vorm gehoord, terwijl je met die kennis een oog kan redden.”

