Alleenstaande moeder Lenne (23) gaat viraal na halen propedeuse ondanks haar thuissituatie

Op social media gaan veel verdrietige posts rond over mensen die hun baan verliezen en hun studie niet voort kunnen zetten vanwege corona. Hierdoor kunnen we soms snakken naar wat positiviteit. Daar zorgt moeder Nelleke voor, die op Twitter viral gaat met een post over haar dochter Lenne die ondanks dat ze een alleenstaande, jonge moeder is haar propedeuse in één keer behaalde tijdens corona.

Als de relatie van Lenne uit gaat, besluit ze om weer bij haar moeder in te trekken. Ze komt op de zolder terecht met haar kind, dat inmiddels 15 maanden is. Haar moeder Nelleke woont ook met haar jonge dochter thuis. Hoewel het erg fijn is om samen te wonen en elkaar te kunnen helpen, moet Lenne het toch vooral zelf doen. Nelleke: ,,Ik werk in het speciaal onderwijs waardoor ik overdag geen tijd heb en de andere dochters hebben het ook ongelofelijk druk met school.”

Corona

Als Lenne weer een beetje op adem is gekomen, besluit ze aan een hbo-opleiding Social Work in Den Haag te beginnen. Het was haar droom om verder te studeren, dus ze gaat hier volledig voor. Door corona is de kinderopvang gesloten en moet Lenne naast haar werk en opleiding ook nog fulltime voor haar kindje zorgen. ,,Tijdens haar online lessen huppelt haar dochtertje door het beeld, maar haar docenten weten er van”, vertelt Nelleke.

Als haar kind slaapt, pakt ze de kans om verder te studeren. Maar al het harde werk heeft wat opgeleverd, want de propedeuse is nu binnen. Nelleke: ,,Toen ik het nieuws hoorde dat Lenne het gehaald had, besefte ik ineens hoe ontzettend knap het is dat ze al die dingen tegelijkertijd doet, en dat op haar leeftijd”.

Twitter

Nelleke besloot het nieuws uit trots te delen met haar volgers op Twitter. De likes gingen meteen erg hard: ,,Ik had het niet zien aankomen. Het komt waarschijnlijk omdat mensen echt behoefte hebben aan dit soort berichten. Mede daarom deelde ik het ook.’’

Nelleke’s dochter zit zelf niet op Twitter, maar ze heeft het haar wel verteld. ,,Toen ik haar zei dat de tweet 1000 likes had, kon ze het niet geloven en vroeg ze zich af waarom.’’ De moeder van Lenne ziet het vooral als een leuk extraatje voor haar dochter: ,,Na twee zware jaren achter de rug te hebben met een relatiebreuk en al, is het fijn om te zien hoeveel mensen het harde werken waarderen.’’ Dat social media ook een warm bad kan zijn, blijkt maar weer.

