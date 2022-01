Alleenstaande pleegmoeder Mariëlla kreeg een burn-out: ‘Tijdelijk gezin heeft ons gered’

Wanneer onderneemster en alleenstaande pleegmoeder Mariëlla Kunst dit najaar in een burn-out terechtkomt, voelt ze dat ze niet meer goed voor haar 14-jarige pleegkind kan zorgen. Ze besluit in goed overleg met haar dochter een tijdelijk nieuw onderkomen voor haar te zoeken. Ze plaatst een noodoproep op LinkedIn. Nu, drie maanden later, vertelt ze hoe het met hen gaat. ,,We zijn elkaar niet kwijtgeraakt.”

Alleenstaand en pleegouder: ook zonder burn-out is dat een uitdaging, vertelt Mariëlla. ,,Je moet in je eentje zorgen voor de inkomsten, maar je wilt ook te allen tijde beschikbaar zijn voor het kind. Als ondernemend traumaverwerker lukt mij dat. Ik kan mijn tijden flexibel inplannen, waardoor ik toch genoeg tijd overhoud voor het kind.”

Maar wanneer de lockdowns elkaar blijven opvolgen eist dat ook voor Mariëlla en haar pleegdochter (14), voor wie Mariëlla al elf jaar zorgt, z’n tol. ,,De veranderingen die bij een lockdown komen kijken, zijn vooral voor kinderen met een rugzak lastig. Zij hebben duidelijkheid en structuur nodig. Dat werd door corona helemaal onderuit gehaald. Het werd steeds zwaarder voor haar, en zo ook voor mij. Ik kon mijn onderneming niet meer draaiende houden omdat ik zag dat zij te veel leed.”

Noodoproep

Al in de zomer voelt Mariëlla dat ze het niet meer trekt. ,,Ik merkte dat er een einde aan mijn kunnen kwam.” De pleegmoeder heeft eerder moeilijke tijden gekend, maar deze keer drukt ze Jeugd- en Pleegzorg op het hart dat het menens is. ,,Ik voelde dat mijn lichaam ging opgeven.”

Ook haar dochter ziet dat gebeuren, en samen voeren ze goede gesprekken aan de keukentafel. ,,Elke stap heb ik met haar in overleg gedaan.” Zo ook het zoeken van een nieuw pleeggezin, vertelt Mariëlla. ,,Op een gegeven moment zei ze: ‘Mama, doe maar. Ik zie dat het nodig is.’ Ze zag mijn onmacht.”

Mariëlla zet alle zeilen bij om een fijne, veilige plek voor haar dochter te vinden, het liefst in de buurt. Een ingewikkelde opgave, weet ze. En dus schakelt ze vrijwel direct haar netwerk in. ,,Ik dacht: ik heb een groot netwerk op LinkedIn. Ik wilde zo haar kans vergroten.” De oproep wordt duizenden keren bekeken en de pleegmoeder krijgt tientallen reacties. ,,Het was, ook voor mijn dochter, hartverwarmend om te lezen.”

Nieuw pleeggezin

Mensen uit het hele land nemen contact met Mariëlla op om mee te zoeken naar een oplossing. Tussen de reacties zit er eentje die moeder en dochter aanspreekt, van een gezin uit de buurt dat naar eigen zeggen klaarstaat om het pleegkind op te vangen. ,,Dat was prachtig. Ze wilden echt iets voor haar betekenen.” Maar aangezien het gezin niet ingeschreven staat bij Pleegzorg, kunnen ze het kind niet officieel in huis nemen. Toch gaan moeder en dochter meermaals op bezoek. ,,Er is een soort vriendschap uit gerold, heel bijzonder.”

Wonder boven wonder krijgt Mariëlla niet veel later een berichtje van Pleegzorg: haar dochter kan wél bij een ander gezin in de buurt terecht. ,,Een stel zonder kinderen, precies waar mijn dochter op hoopte. Een ontzettend leuk stel ook nog, met wie er meteen een klik was.” De twee voelen voor de tiener als een soort oom en tante, legt Mariëlla uit. ,,Het is eerder een soort samenwerking met dit stel dan een nieuw thuis voor mijn dochter. Ze is veertien, dus ze blijft mij altijd als haar moeder zien. Eigenlijk voelt het voor ons een beetje alsof ze op kamers zit.”

Herstel

,,Er zijn duizenden kilo’s van mijn schouder gevallen”, vertelt Mariëlla over de situatie. ,,Het gaat heel goed met mijn dochter, en met mij steeds beter. Ik ben herstellende. Toen ze net weg was, heb ik heel veel gehuild, al is het meeste verdriet vooraf gegaan. Ik was heel bang dat ik de controle zou kwijtraken, dat ze opgepakt zou worden door Jeugdzorg. Maar nu komen de ontspanning en het vertrouwen langzaam terug. Er is geen sprake geweest van gedwongen uithuisplaatsing; samen hebben we het voor elkaar gekregen dit op een ontspannen manier te doen. En het allerbelangrijkste: we zijn elkaar niet kwijtgeraakt. Zij voelt zich gered, en ik ook.”

Maar na haar lichamelijk herstel volgt ook nog een financieel herstel. Al heeft ze voor 2022 al een belangrijke missie. ,,Het systeem binnen Jeugd- en Pleegzorg is falend: er zijn te veel uithuisplaatsingen. Naar mijn mening wordt er te veel gefocust op het kind, in plaats van op wat er dwars zit tussen de ouders en het kind. Soms zijn het de ouders die worstelen met een trauma. Als daar meer naar gekeken wordt, en hoe ouders daarmee geholpen kunnen worden, kan dat veel uithuisplaatsingen voorkomen. Daar wil ik me met mijn bedrijf VerbeterKunst hard voor maken, in samenwerking met een investeerder die het als een prachtige kans ziet om deze sector positief te veranderen.”

