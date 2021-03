Als de klas van je kind in quarantaine moet: ‘Het was echt stressen om alles te regelen’

In de basisschoolklas van de zoon (5) van Floor van Hulten (34) had een kind corona, later bleek ook de juf het virus te hebben opgelopen. ,,De negatieve test die hij eerder had, telde niet, omdat hij hen vier dagen voor de test nog gezien had, dat moeten er vijf zijn. Daarna moesten we hem nogmaals laten testen. Die test was gelukkig weer negatief.” Dat betekende dat hij ieder geval weer naar de (noodopvang van de) BSO mocht. Een hele opluchting, want in de dagen daarvoor werd er een beroep gedaan op de creativiteit van Floor en haar vriend, het schema moest flink worden omgegooid.

Het is natuurlijk niet niks, de kinderen ineens de hele dag thuis hebben en ze dan ook nog moeten helpen met school. Ouders van Nu geeft tips die ervoor kunnen zorgen dat het thuisonderwijs net even wat makkelijker gaat.

Schema omgooien

,,Mijn vriend en ik hebben allebei een vitaal beroep", vertelt Van Hulten, ,,Dus toen de scholen dicht waren, konden we een beroep doen op de noodopvang. Nu kon dat niet.” Floor en haar vriend kregen een vrije dag, de andere dagen werkten ze thuis terwijl hun zoon ook thuis was. En gelukkig was oma al ingeënt, die durfde het wel aan om op te passen na de negatieve test van mijn zoon, vertelt Van Hulten. ,,Het was echt even stressen om het te regelen.”

Ze zijn niet de enige ouders die ermee te maken hebben: uit een enquête begin deze maand van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 800 basisschoolleraren bleek dat er op 43 procent van de scholen één of meerdere klassen naar huis zijn gestuurd. Op basisscholen geldt de regel dat kinderen en leraren die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is, tien dagen in quarantaine gaan. Na vijf dagen mogen ze zich vrijwillig laten testen. Als die test negatief is, mogen kinderen weer naar school.

Moeder Leonie van der Helm kwam helemaal voor een verrassing te staan toen haar dochter (7) het coronavirus onder de leden bleek te hebben. ,,Ze begon flink te hoesten en toen hebben we haar laten testen. De uitslag bleek positief. Dan zit je ineens binnen, en met haar de hele klas. Andere ouders wensten haar beterschap en reageerden gelukkig positief.” Naast haar dochter, heeft Van der Helm ook nog een zoon van 16 en een neef van 18 die nu binnen moeten blijven. ,,Die zitten nu in kamerquarantaine.” Zelf moest ze haar werk afzeggen. ,,Ik ben freelance fotograaf, en heb al niet veel werk. Toevallig had ik juist nu wat shoots gepland staan.”

Quote Hij is in een paar weken tijd meerdere keren getest. De eerste keer vond hij het heel eng, maar het viel gelukkig mee Floor van Hulten, moeder

Stoppen met hoesten

De dochter van Van der Helm mag weer naar buiten als ze 24 uur klachtenvrij is, Van der Helm mag zich vijf dagen daarna laten testen. ,,We zitten sowieso nog een week binnen”, schat ze in. ,,Dat hebben we al zo lang gedaan en nu mogen we helemaal niet naar buiten. Bij de eerste lockdown dacht ik nog: we moeten er maar het beste van maken, maar nu kijk ik ook wel weer uit naar normale dingen. En dat thuisonderwijs vindt mijn dochter ronduit vervelend.”

Ook Van Hulten erkent dat het ‘thuisonderwijs’ niet ideaal is: haar zoon heeft veel achter het beeldscherm gezeten in de week dat hij thuis moest blijven. ,,Dat voelt verkeerd, maar het kon even niet anders.” En haar zoon zelf? Die vond het allemaal wel prima. Ze noemt hem een bikkel. ,,Hij is in een paar weken tijd meerdere keren getest. De eerste keer vond hij het heel eng, maar het viel gelukkig mee.”

Thuisonderwijs lastig? Zo pak je het aan: