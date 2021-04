BakerpraatjesHet geslacht van je baby voorspel je met baking soda, grote buik, dan wordt het een grote baby en wanneer je last hebt van pukkels, krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie, of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: ‘Als je borstvoeding geeft, raak je niet zwanger.’

Een nieuwe zwangerschap zou je kunnen uitstellen door borstvoeding te geven, zo luidt het bakerpraatje. Hoe zit dat? Als je borstvoeding geeft, maak je prolactine aan. Dit hormoon zorgt ervoor dat de rijping van een nieuwe eicel stil komt te liggen. ,,Dat komt vooral omdat de productie van oestrogeen wordt geremd”, zegt Ellen Kamman van borstvoedingsorganisatie La Leche League die ouders adviseert en ondersteunt bij het geven van borstvoeding.

Geef je borstvoeding, dan ben je dus inderdaad minder of niet vruchtbaar. Máár, oppassen, het is zeker geen waterdichte methode om een nieuwe zwangerschap te voorkomen. Het werkt alleen als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Zo moet de moeder dag én nacht borstvoeding geven. Tussen de voedingen mag niet langer dan 4 uur (overdag) of 5 uur (’s nachts) zitten. ,,Kolven werkt minder goed omdat de borstvoedingshormonen dan minder geprikkeld worden”, zegt Kamman.

Vruchtbaarheid

Daarnaast werkt het alleen als de baby geen bijvoeding krijgt en de moeder nog geen menstruatie heeft gehad. ,,En de baby moet aan alle zuigbehoefte kunnen voldoen aan de borst, dus geen speentje krijgen.” Uiteindelijk kunnen maar weinig moeders aan al deze voorwaarden voldoen en dan is de kans dus groter dat je, ondanks het geven van borstvoeding, tóch zwanger wordt. ,,Zeker als de moeder weer aan het werk gaat”, zegt Kamman. Uit de laatste Peiling Melkvoeding blijkt dat ongeveer 75 procent van de baby’s meteen na hun geboorte borstvoeding krijgt. Na zes maanden is dit percentage gedaald tot onder de 30 procent, zegt ze.

Geeft een moeder borstvoeding, dan wordt ze gemiddeld na veertien maanden weer ongesteld. ,,Maar dat kan ook al na zes weken na de bevalling zijn’’, zegt Kamman. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert moeders tenminste twee jaar lang hun kind borstvoeding te geven. ,,Het effect daarvan is ook dat moeders niet zo snel weer opnieuw zwanger worden, zodat hun lichaam de tijd heeft om te herstellen’’, zegt Kamman. ,,In landen waar veel borstvoeding gegeven wordt, is het leeftijdsverschil tussen broertjes en zusjes meestal 2 tot 2,5 jaar.’’

Weinig zekerheid

Borstvoeding geven als anticonceptie werkt dus, maar andere anticonceptievormen geven meer zekerheid. Als je nog borstvoeding geeft, is echter niet elke anticonceptie geschikt. ,,De meeste moeders denken dat dat komt omdat de hormonen van de anticonceptie dan terechtkomen in de melk’’, zegt Kamman. ,,Maar de belangrijkste reden is dat bepaalde hormonen die aanwezig zijn in anticonceptiemiddelen de productie kunnen remmen.’’

Wat is wel geschikt? ,,Barrièremethodes zoals condooms of het pessarium’’, zegt Kamman. ,,Sommige vrouwen houden heel nauwkeurig hun cyclus bij, dat kan ook.’’ Ook een mogelijkheid is een anticonceptiemiddel met alleen progesteron zoals de minipil, prikpil of het hormoonspiraal. ,,Het wordt meestal aangeraden om dat pas tenminste na zes weken te gebruiken als de melkproductie goed op gang is, want ook dit hormoon kan bij sommige vrouwen de productie enigszins remmen.’’

Word je toch zwanger? Dan is het mogelijk om ‘gewoon’ borstvoeding te blijven geven. ,,De productie kan afnemen en soms is het pijnlijk omdat de tepels gevoelig worden, maar het kan wel’’, zegt Kamman. Na de geboorte zou je dan zelfs twee kinderen aan de borst kunnen voeden. ,,De melk past zich dan aan aan het jongste kind.’’

