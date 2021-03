Als je steeds weer die pijnlijke bevalling herbeleeft: Marijke helpt moeders hun trauma te verwerken

‘Ik kan me niet meer herinneren dat ik een nacht van acht uur heb gemaakt’

13 maart In de grappige en vooral ook herkenbare podcast De Veertigers vertellen presentatrice Wytske Kenemans (41), programmamaker Jet Sol (49), presentator Manuel Vanderbos (44) en radiomaker Sander de Heer (45) over hoe het is om eindelijk volwassen te zijn en met ‘u’ te worden aangesproken. Dat doen ze in eerlijke gesprekken over trots, twijfel, blunders, angsten en ontwikkeling. Vandaag: snurken, slaapwandelen en ouwe mannenplasjes.