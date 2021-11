Als juf Marieke een powerpointpresentatie over haar leven geeft, willen kinderen alleen de hond zien

marieke doet pabo ‘Broccoli, loempia, bloemkool, slakken, pistolet, paddestoel, appeltaart, wafel, frikandel speciaal’

,,Stoelllll!’’,Tafellll!’’,,Klllllok!’’ Het dinsdagochtend en de voorwerpen in het klaslokaal met de letter l erin vliegen me om de oren. Hardop en langzaam spreken de kinderen allerlei woorden uit om te horen of er een l in zit.

3 november