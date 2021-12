Alyshia (6) heeft maar één long en haar hart zit rechts: nu schittert ze in video van kinderziekenhuis

De heftige afwijkingen van de kleine Oud-Beijerlandse krijgen uiteraard al medische aandacht vanaf het moment dat een zwangerschapsecho deze aan het licht bracht. ,,Ze is op 1 september 2015 ook in het Sophia geboren. De start was eigenlijk wel goed. Ze kreeg een beetje zuurstofondersteuning maar na een week was ze van de intensive care af. Dat vonden mijn vriend en ik best knap, want ook de artsen daar krijgen zoiets niet vaak op hun bordje. De schatting is dat er in Nederland eens per drie jaar een kindje wordt geboren met één long.’’