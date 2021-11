Anna ziet haar pester na jaren weer terug: ‘Hij schreef later dat ik zo mooi ben geworden’

Mensen die vroeger gepest werden, hebben als volwassene vaker een minder positief zelfbeeld, hebben meer angst voor het leggen van sociale contacten en zijn minder tevreden over hun leven in vergelijking met volwassenen die niet gepest zijn geweest. Dat toont een nieuwe studie van de UAntwerpen, Universiteit van Tilburg en Open Universiteit Heerlen aan. Maar wat als je je pester later nog eens tegenkomt? Heeft dat gevolgen?

Ervaringsdeskundige Anna (34) , haar echte naam deelt ze liever niet en is bekend bij de redactie, werd in haar jeugd zwaar gepest. ,,Vroeger was ik mollig, ik droeg een brilletje, had (en heb) een wipneus en zag eruit als een nerd. Daar werd ik hard op gepakt door een groepje dat zowel uit meisjes als jongens bestond. Toch was er één jongen die het altijd het hardst op mij gemunt had. Op een dag maakte hij me voor heel de straat uit. Hij maakte me belachelijk en sleurde iedereen mee. Dat vergeet ik nooit meer.”

Quote Het was open dag op de kleuter­school en ineens stond ik oog in oog met hem. Ik zag hem denken: is dat Anna? Anna

Thuis kreeg Anna te horen dat het allemaal wel over zou waaien en dat ze het zich niet moest aantrekken. Maar de impact die het pesten op haar had, liet zich nog jaren voelen. ,,Ik heb me lang onzeker gevoeld en droeg mijn pestverleden met me mee. Maar uiteindelijk geef je dat een plaats, je doet het in het doosje: dit is voorbij.”

Na de geboorte van haar tweede kind veranderde Anna haar uiterlijk drastisch. Ze liet een ander kapsel knippen, verruilde haar bril voor lenzen en voelde zich een stuk zelfverzekerder. Ze omschrijft het als ‘zichzelf vinden’. Een tijdje later kwam ze haar pester tegen op de school van haar kinderen. ,,Het was open dag op de kleuterschool en ineens stond ik oog in oog met hem. Ik zag hem denken: is dat Anna? Hij zei nog ‘hey’, maar ik knikte vluchtig en concentreerde me op de kinderen. Nee, een goedendag zou hij niet krijgen. Ik had daar geen behoefte aan.”