Annika: ‘Wasbare luier moet de norm worden. Tijdperk van de wegwerpluier is echt voorbij’

‘Wees blij dát je nog op bezoek mag. Wij kunnen niet eens ons nieuwe kleinkind gaan opzoeken’

7 april Bloemen van je grote liefde in Algerije, kusjes op de iPad voor opa en oma in Zuid-Afrika en digitaal meekijken met je dochter en haar gezin in Engeland. Het is beter dan niets, maar toch missen sommige mensen al een jaar lang geliefden in het buitenland.