Arme gezinnen straks kind van de rekening: kritiek op kabinetsplannen kinderopvang

Myranda (52) werd verstoten door haar biologi­sche én haar adoptiemoe­der: ‘Ik kon het nooit goed doen’

‘Ik wil geen contact meer met jou!’ deelde haar adoptiemoeder kil en bondig mee. ,,Achteraf is die breuk het beste wat mij is overkomen’’, zegt Myranda Hilhorst (52) uit Hooglanderveen nu. Haar ervaringen als adoptiekind beschrijft ze in haar boek Wees.

4 november