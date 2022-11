Artsen signaleren eerste kinderen met fikse vuurwerkwonden

,,Als er in dit tempo slachtoffers bij blijven komen, kunnen we spreken van een serieus probleem”, zegt kinder- en brandwondenchirurg Annebeth de Vries van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Haar collega’s en zij zien vooral jongens tussen de 10 en 17 jaar onder de slachtoffers.

Ook het gebruik van onschuldig ogende tolletjes en zogenoemde grondbloemen en fonteintjes kunnen heel akelig uitpakken. ,,Het vuurwerk komt vaak in de kraag of schoenen terecht, waar het diepe brandwonden achterlaat”, aldus De Vries.

Artsen uit de drie brandwondencentra (in Groningen, Beverwijk en Rotterdam) beginnen met de Nederlandse Brandwonden Stichting nu al met hun campagne Geen kinderspel, om met name ouders bewust te maken van de gevaren. ,,Haal bijvoorbeeld de capuchon van de jas of vouw deze naar binnen. Stop ook de broek in de schoenen of over de laarzen”, adviseren ze onder meer. ,,En mocht het toch misgaan: koel de wond dan zo snel mogelijk 10 minuten met lauwwarm stromend leidingwater. Zo voorkom je dat een brandwond nog dieper wordt.”