‘Autisme bij kinderen kan vroeger gesignaleerd worden’

Al vanaf 2-jarige leeftijd kunnen de eerste signalen van autisme bij kinderen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in het oogcontact, de manier van praten en de sociale interactie. Toch wordt het in de meeste gevallen pas gesignaleerd als ze tussen de 5 en 10 jaar oud zijn. Dat kan beter, stelt onderzoeker Maarten van ‘t Hof.

Vaak zijn Nederlandse kinderen ouder dan 5 jaar als duidelijk wordt dat ze kampen met een stoornis in het autismespectrum, zegt Van ‘t Hof, die afgelopen week op dit onderwerp promoveerde. ,,Voor kinderen zelf is het heel belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk de juiste hulp krijgen. Een heel simpel voorbeeld zijn kinderen die niet mee kunnen komen op de basisschool. Als je weet dat ze een autistische stoornis hebben, kunnen docenten specifieke aanpassingen doen, zoals werken met een koptelefoon, zodat ze meer rust vinden in de klas en beter kunnen meekomen.”

Volledig scherm Maarten van 't Hof, onderzoeker. © Privébeeld Ook voor ouders is het prettig om vroeg te weten wat ze kunnen doen voor hun kind, weet Van ‘t Hof. ,,Ouders zijn soms zoekende en willen dat alles goed gaat met hun kind. Als je al langer een vermoeden hebt dat iets niet helemaal goed is, zoek je naar antwoorden. Hoe langer een traject duurt, hoe meer zorgen en hoe belastender dat is voor de ouders.” Ook ouders zelf kunnen daar een rol bij spelen, zegt hij. ,,Het is heel belangrijk dat ouders aangeven waar ze mee zitten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor jeugdartsen daar is input van de ouders - naast hun eigen observatie - de belangrijkste manier om de mogelijke signalen van autisme in beeld te krijgen.

Moeilijke eters

Van ‘t Hof ontdekte bovendien dat er een relatie is tussen eetgedrag en kenmerken van autisme. ,,Dat is nog niet opgenomen in de screeninglijsten met mogelijke signalen”, legt hij uit. Kinderen met autismekenmerken blijken achteraf vaak ook moeilijk of selectief te eten. Overigens wil dat niet zeggen dat moeilijke eters per definitie autisme hebben, benadrukt Van ‘t Hof. ,,Er zijn altijd meerdere signalen nodig om tot een vermoeden van autisme te komen, maar dit - zo blijkt uit zijn onderzoek - is een deel van de puzzel.”

Quote Bijna alle kinderen gaan naar het consulta­tie­bu­reau dus het is een goede manier om kinderen op een juiste manier door te kunnen verwijzen Maarten van 't Hof

Van ‘t Hof heeft aan de hand van zijn onderzoek een cursus ontwikkeld zodat jeugdartsen de signalen beter herkennen. Deze scholing werd al gegeven aan artsen in de regio Rijnmond en bleek te werken. De artsen konden stoornissen in het autismespectrum daarna beter signaleren. Bovendien gaven ze aan dat hun kennis was toegenomen. ,,Bijna alle kinderen gaan naar het consultatiebureau dus het is een goede manier om kinderen op een juiste manier door te kunnen verwijzen”, aldus Van ‘t Hof. ,,We willen absoluut niet iedereen gelijk naar de GGZ doorsturen, maar we willen er bij kinderen wél eerder bij zijn en op het juiste moment de hulp geven die het kind nodig heeft.”

