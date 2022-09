Baanbrekend onderzoek: ‘zieke’ baby hoeft niet meer een week aan vervelend infuus

Ziekenhuis­op­na­me kan veel korter dankzij gebruik kunstmati­ge intelligen­tie

Een computerprogramma, aangestuurd door kunstmatige intelligentie, dat voorspelt hoe lang een patiënt na een operatie in een ziekenhuisbed moet blijven - is donderdag als proef in het Erasmus MC in gebruik genomen. De verwachtingen zijn hooggespannen. ,,De gemiddelde opnameduur is nu vijf dagen. Dit kan zo met drie dagen worden verkort.”

1 september