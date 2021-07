Baby Luca heeft al elf botjes gebroken: behandeling in Zweden geeft dit Nederlandse gezin hoop

In dit opvanghuis worden onzekere tienermoe­ders sterke vrouwen: ‘Ik had nul verstand van baby’s’

4 juli Hoewel het aantal tienermoeders al jaren afneemt, zitten de vijf kamers in de tienermoederopvang in Gouda bijna altijd vol. Hier worden zwangere meisjes opgevangen en begeleid in het moederschap. ,,Ze gaan hier echt niet op een roze wolk de deur uit, maar we proberen ze wel zo zelfstandig mogelijk te krijgen.”