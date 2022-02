Baby van Rineke en Leon werd slechts acht maanden: ‘Dokters hadden dit nog nooit gezien’

Het is 9 oktober 2019. Baby Tijme wordt geboren. Een spoedkeizersnede. Het is het eerste kindje van Rineke en Leon Stolk. Maar goed gaat het niet. Zijn gezichtje is blauw en hij huilt niet. Mama kan een vlugge blik op haar pasgeboren baby werpen, dan wordt hij weggehaald. Papa mag mee. Mensen in ziekenhuiskleding buigen zich druk over Tijme heen. Het knulletje beweegt weinig, is slap, zijn handen staan in een ‘gekke’ stand en zijn gezichtje is niet symmetrisch. Al snel krijgen ze een keiharde boodschap: ,,Wij maken ons zorgen en wij kunnen hier niks voor jullie doen.” Vanaf dat moment komen Rineke en Leon in een achtbaan terecht die maandenlang niet meer zal eindigen.