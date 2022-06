Baby’s die zichzelf in het water redden: ‘Die draai uit het geboortekanaal kunnen ze nog maken’

De foto ging in juni 2018 de wereld over: de Amerikaanse volleybalster Morgan Beck met haar dochter Emeline op schoot. Het meisje werd beademd, maar even later zou blijken dat ze hersendood was. Het 19 maanden oude kind was levenloos uit het zwembad van de buren gehaald. ,,Ze was maar een paar minuten aan onze aandacht ontsnapt”, vertelde Beck op de Amerikaanse televisie. ,,Toen zag ik de schuifdeur naar de tuin een klein beetje openstaan en mijn hart zonk me in de schoenen”. Het overlijden was traumatisch voor het gezin, dat nadien nog drie jongens kreeg en vorig jaar een meisje. Met deze kinderen wilde Beck het anders aanpakken.