Bang voor de bevalling? Zo ga je ermee om

Het is gezond als je de bevalling spannend vindt, maar als je écht bang bent kan dat een vlotte bevalling in de weg staan. Gelukkig kan je wel een aantal dingen doen om deze angst te verminderen en te ontspannen.

Rosalie, die niet met haar echte naam op de site wil, had tijdens haar eerste bevalling zoveel angst, dat ze tegen haar man zei dat hij met het maken van de geboortekaartjes ook meteen een rouwkaart voor haar mocht meesturen. ,,Ik dacht dat ik de bevalling niet zou overleven en kon alleen maar huilen tijdens de zwangerschap. Dat kwam vooral door de horrorverhalen die ik hoorde uit mijn omgeving. Bij mijn tweede bevalling was ik veel relaxter. Dat kwam vooral door een cursus die ik had gedaan waarbij ik leerde dat de kans dat alles goed gaat eigenlijk heel groot is.’’

Het is heel persoonlijk wat bevalangst veroorzaakt. ,,Heb je een bevallingstrauma van een eerdere bevalling? Dat kan je in het dagelijks leven onderdrukken, maar tijdens de volgende bevalling zal het weer omhoog komen. Ben je angstig door een seksueel trauma in het verleden? Dan zal de aanpak heel anders zijn, net als wanneer je een angst- of paniekstoornis hebt. Bang zijn voor de bevallingspijn is ook veelvoorkomend’’, vertelt Anke Velstra, bevallingscounsellor en doula.

Quote Met adrenaline in plaats van oxytocine kunnen de weeën lastiger hun werk doen Marije Hartong, verloskundige

Hormonen

Vervelend is de angst wel: want juist als je ontspannen bent, wordt het ‘knuffelhormoon’ oxytocine aangemaakt, wat nodig is om de ontsluiting te laten vorderen. De tegenhanger van dit hormoon is adrenaline en wordt aangemaakt als je angst ervaart. ,,Met adrenaline in plaats van oxytocine kunnen de weeën lastiger hun werk doen, wat de ontsluiting in de weg staat. Daardoor is de kans op weeënopwekkers, pijnstilling en interventies weer groter’’, aldus Marije Hartong, verloskundige.

,,Bevallingspijn kan je beter verdragen als je je focust op de momenten van ontspanning die je hebt. Als je je focust op de pijn zal deze alleen maar erger worden’’, aldus Hartong. ,,Je kunt ook meer leren over wat de bevallingspijn precies is. Het is eigenlijk je baarmoeder; een grote spier, die heel hard aan het werk is. Als je dan onvoldoende beweegt heeft dat negatieve invloed op de bloedsomloop en zuurstof die naar je baarmoeder gaat, waardoor het meer pijn kan doen’’, voegt Velstra daaraan toe.

Quote Sommige vrouwen zijn bang voor het controle­ver­lies, maar de controle moet je juist kunnen loslaten tijdens de bevalling Anke Velstra, bevallingscounsellor en doula

Tips bij bevalangst

Angst tijdens de bevalling zorgt dus voor adrenaline in plaats van oxytocine, wat niet bevorderend is voor de weeën en de ontsluiting. ,,Je kunt er zelf voor zorgen dat je je ontspannen voelt door bijvoorbeeld de lichten te dimmen, muziek op te zetten, gemasseerd te worden, in het bevalbad te stappen of door monitoren af te dekken. Maar als de angst echt diepgeworteld is, zal je hiermee tijdens de zwangerschap aan de slag moeten gaan’’, zegt Velstra.

Nog meer behoefte aan tips voor de bevalling? Lees dan dit artikel van Ouders van Nu. ,,Bespreek het met je zorgverlener om te kijken of het zoeken van hulp nodig is. Je verloskundige kan je meer vertellen over het baringsproces en of je angst realistisch is’’, aldus Hartong. ,,Een zwangerschapscursus waar je leert over de juiste ademhaling en bevallingshoudingen, wat ervoor kan zorgen dat de pijn veel beter te verdragen is en je dus minder bang hoeft te zijn, kan ook ontzettend helpen’’, voegt Velstra daaraan toe.

,,Sommige vrouwen zijn bang voor het controleverlies, maar de controle moet je juist kunnen loslaten tijdens de bevalling. Je kunt wél de regie houden door bijvoorbeeld in een geboorteplan duidelijk te maken hoe je jouw bevalling voor je ziet en hoe jij je veilig voelt. Wees ook niet bang je emoties te laten gaan tijdens de bevalling, soms kan even huilen erg helpen je angst op dat moment te verwerken waardoor de bevalling daarna weer vlotter kan gaan’’, zegt Velstra.

