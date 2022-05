Bange kinderen door traumatische knipbeurt: ‘Alsof je met een hakmes op ze afkomt’

Moederdag ‘Moeders bestempe­len als de geweldig­ste vrouw op aarde? Wees redelijk: je bent dat niet’

Het is Moederdag - dus krijgen deze vrouwen vandaag alle lof en respect voor ‘de moeilijkste taak ter wereld’. Supermoms zijn het, met al die ballen die ze in de lucht houden. Modern day heroes. Apetrots op hun kroost, voor wie ze álles over hebben. In onze positiviteitscultuur, zegt GZ-psycholoog Ruth de Heer, mogen we niet klagen: ,,Moederschap, het mooiste wat er is hè?” De lat voor moeders mag best een tikkie lager, zeggen deze experts.

8 mei