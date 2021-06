Beschouw me als uw proefkonijn: hoe gaat zo’n trip naar Duitsland in z’n werk?

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 457. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

M’n telefoon gaat. Een Duits telefoonnummer. ‘Met het coronateam Duitsland’ (of zoiets, het ging zo snel. Ik verstond eerlijk gezegd alleen ‘corona’). ‘U hebt aangegeven naar Duitsland te komen?’ Wow, denk ik, die Duitsers. Zelfs in een coronajaar komen er nog zeker 32 miljoen toeristen het land in en dan bellen ze me persoonlijk?

Ik praat u even bij. Ik ga poolshoogte nemen in Duitsland. Ons vakantiehuis daar staat al driekwart jaar leeg en ongebruikt. Ik wil kijken hoe het erbij staat en ik kan niet ontkennen dat ik me er enorm op verheug. Voor alle duidelijkheid: het mag van Rutte & De Jonge. Duitsland is geel.

Feitelijk is wat ik doe ook niet meer dan een eindje rijden. Vijf uur in de auto, drie dagen in en om het huis voor wat noodzakelijk onderhoud en inspectie van de tuin (plus wat wroeten, spitten en zitten). Ik heb eten en drinken mee en zal het pand niet anders verlaten dan om weer terug te rijden.

Natuurlijk handel ik volgens alle noodzakelijke procedures. Beschouw me als uw proefkonijn: hoe gaat zo’n trip naar de buren in z’n werk? Wel, ik pak de reisapp van Buitenlandse Zaken erbij (het mag, zegt die) en meld me aan op de website van het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM. Daar moet ik een digitaal vragenformulier invullen, krijg ik de opdracht een sneltest te doen en het resultaat daarvan te uploaden (ik zei het al eerder; digibeten krijgen het zwaar deze zomer). Als die test goed is hoef ik in Duitsland niet in quarantaine.

Nooit eerder een sneltest gedaan, dus ik google een testaanbieder in de buurt bij elkaar. Die zegt goedgekeurd te zijn door GGD en RIVM. Geen idee of dat klopt, maar binnen drie minuten heb ik een afspraak en ben ik 38 euro armer. Op pad dan. Ik verwacht zo’n grote witte testtent, maar als ik op het opgegeven adres aankom, blijkt dat iemand de onderverdieping van een leegstaand huis heeft ingericht als testruimte. Maar het is er netjes en ik word goed geholpen. Na drie minuten sta ik weer buiten. Tien minuten later zit de ‘goed-verklaring’ in mijn mailbox.

Nou, die uitslag mag ik opsturen naar de Duitse mevrouw, die me belde om te kijken of ik alles begreep. ‘En dan mag u zo doorrijden’, belooft ze. ‘Gute Reise.’ Die Duitsers toch.

