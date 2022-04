Beter doorslapen na flesvoeding? 5 mythes over voeding voor baby’s ontrafeld

Kinderen slapen beter door na flesvoeding

Misschien wel een van de bekendste mythes: kindjes slapen beter door met flesvoeding, ook wel kunstvoeding genoemd. Dat zou komen doordat flesvoeding wat dikker is dan borstvoeding en dus langzamer verteerbaar. Je kindje zou daarom minder snel wakker worden door honger en dus beter doorslapen. Soms wordt er zelfs wat rijstebloem bij de laatste fles toegevoegd. Kinderdiëtist en lactatiekundige Rolinde Demeyer is er duidelijk over: ,,Een mythe die nergens op slaat. Dit wordt ook weleens over vaste voeding gezegd. Als kindjes rond de vier maanden oud zijn slapen ze vaak wat slechter, en dan wordt soms ook geadviseerd om over te stappen op vaste voeding, omdat dit zou zorgen voor beter doorslapen. Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat flesvoeding of vaste voeding voor beter slaapgedrag zorgt.”

Moedermelk is de beste keuze

,,Dat is zo. Ook in de wetenschap zien we dat moedermelk tot minstens twee jaar de beste optie is. Maar helaas is het niet altijd haalbaar en voor iedereen mogelijk. Dit spanningsveld tussen wetenschap en praktijk bespreken we ook in ons boek.”

Flesvoeding en borstvoeding combineren: kan dat zomaar? Ouders van Nu zocht het uit.

Als moedermelk na de eerste verjaardag van je kind niet (meer) mogelijk is, kies je dan voor koemelk, geitenmelk, een plantaardige melksoort of kunstmelk? Er wordt van alles gezegd en beweerd, maar de beste keuze hangt uiteindelijk af van het totaalplaatje, aldus Demeyer. ,,Zoals het verdere voedingspatroon: hoeveel omega-vetzuren krijgt je kindje binnen, geef je al kaas of yoghurt, wat is de ijzerinname en ga zo maar door. Ook telt soms het financiële aspect mee. Koemelk is goedkoper dan plantaardige melk. Er zijn weinig momenten waarin je zó overladen wordt met informatie, adviezen en tips als tijdens het prille ouderschap, maar vergeet niet om naar je eigen situatie te kijken.”

Baby’s hebben een vitamine D-supplement nodig

,,Klopt. Vitamine D is de enige vitamine die je echt moet suppleren. Baby's hebben ongeveer 10 microgram per dag nodig, óók als ze moedermelk krijgen en onafhankelijk van wat en hoeveel ze verder eten”, adviseert Demeyer. Maar geen zorgen als je het eens vergeet. ,,Een dagje overslaan zal geen verschil maken.”

Je moet een introductieschema gebruiken

In een voedselintroductieschema wordt precies aangegeven hoe je voeding kunt opbouwen. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak geadviseerd om te beginnen met groente, en daarna pas met fruit, om te voorkomen dat je kindje went aan de zoete smaak en niks anders meer wil eten. ,,Ook hier is geen wetenschappelijk bewijs voor en we zien dit ook in de praktijk vrijwel nooit gebeuren. Er zijn wel een aantal dingen die je beter niet kunt geven aan je baby, zoals honing, maar het is niet nodig om een streng opbouwschema te volgen.”

Volledig scherm Rolinde Demeyer. © Eigen foto

Ook de geadviseerde hoeveelheden zijn vaak een bron van stress voor kersverse ouders. ,,Bij bijvoorbeeld kunstvoeding staat op de verpakking hoeveel je baby per keer moet eten. Dit zijn vaak veel grotere hoeveelheden dan wat je kind daadwerkelijk eet. Dat geeft onnodig veel stress, want je hoeft het niet zo nauw te nemen. Voor de meeste kindjes zijn kleinere porties verdeeld over meer eetmomenten veel fijner. En onthoud: eten moet leuk zijn! Houd je dus niet teveel vast aan schema's en exacte hoeveelheden. Elk kind is anders, dus kijk goed naar je baby. Die kan, hoe jong ook, heel veel aangeven.”

Quote Baby’s zijn makkelijke­re eters dan peuters. Ze proberen vrijwel alles wat je ze voorscho­telt, dus maak daar lekker gebruik van Rolinde Demeyer

De stukjesmethode zorgt voor betere eters

De stukjesmethode, ook wel bekend als de Rapley-methode, wint steeds meer aan populariteit. ,,Het houdt in dat er vanaf 6 maanden al stukjes eten wordt gegeven. De prakjes en hapjes worden overgeslagen”, legt Demeyer uit. ,,De regie ligt letterlijk bij je kindje. Die kan het eten vastpakken en ontdekken: is het warm of koud, stevig of zacht? Ook kunnen ze veel beter zelf aangeven of ze vol zitten en we zien inderdaad dat ze later vaak ook betere eters worden.”

Een laatste gouden tip van Demeyer: probeer zoveel mogelijk variatie aan te bieden. ,,Baby’s zijn makkelijkere eters dan peuters. Ze proberen vrijwel alles wat je ze voorschotelt, dus maak daar lekker gebruik van. Het is een gemiste kans om ze in deze ‘makkelijke’ fase vaak hetzelfde te geven. Je zult merken dat je baby het heel leuk vindt om het eten te ontdekken.”

Eet als een expert mini van Rolinde Demeyer en Eline Tommelein ligt sinds 6 april in de boekhandel.

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid: