Bevallen op Eerste Kerstdag, leuk of niet? 'Verjaardagen zijn een drama'

Je zult maar bevallen met Kerstmis, of op nieuwjaarsdag. Ben jij eind december of begin januari uitgerekend, dan kan dat zomaar gebeuren. Word je daar lichtelijk nerveus van? Volgens verloskundige Marije Hartong is dat nergens voor nodig.

Zowel tijdens een thuisbevalling als in het ziekenhuis ziet alles er op een feestdag hetzelfde uit als op een andere dag, zegt Hartong. ,,Soms wordt er aandacht besteed aan iets luxer eten en drinken in het ziekenhuis, om zo toch een beetje kerst te vieren.’’ Ayten Elvan-Taşpınar, gynaecoloog-perinatoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen, zegt dat kerst ook in het ziekenhuis extra bijzondere dagen zijn waarop iedereen het samenzijn waardeert en er een feestje van probeert te maken.

Kerstbaby

Deborah Imbrogiano (26) uit Enschede is zelf op eerste kerstdag bevallen van haar dochtertje Liv. Zij vertelt dat het van de ene kant wel leuk is om een kerstbaby te hebben, maar dat het van de andere kant ook voor wat jaarlijkse stress en drukte zorgt. ,,Met de ziekenhuisbevalling zelf was niks mis. Ik was de 23ste uitgerekend en werd toen twee keer gestript, dus de kans was al groot dat ze met kerst zou komen. We hebben nog kerstavond kunnen vieren, maar ‘s nachts kwamen de weeën al snel steeds regelmatiger en ik beviel om 04.30 uur ‘s ochtends in het ziekenhuis.’’

Quote Verjaarda­gen zijn een beetje dramatisch. Eerste kerstdag is nooit een optie voor haar verjaar­dags­feest omdat iedereen kerst viert Deborah Imbrogiano

Dat het een feestdag was, daar heeft Imbrogiano niks van gemerkt in het ziekenhuis. Ze mocht ‘s middags alweer naar huis en daar viel ze meteen met haar neus in de boter voor het kerstdiner, mét een pasgeboren baby. ,,Dat was wel even druk, want het hele huis zat vol. Gelukkig voelde ik me top en was het ook wel erg leuk en speciaal, maar als ik opnieuw had kunnen kiezen, had ik toch nog even willen wachten met het strippen, zodat ze misschien iets ná kerst was geboren!’’

Vooral omdat het nu wat lastig is met verjaardagen, vertelt Imbrogiano. ,,Verjaardagen zijn een beetje dramatisch. Eerste kerstdag is nooit een optie voor haar verjaardagsfeest omdat iedereen kerst viert. Ook kunnen taarten vaak niet op tijd geleverd worden. We hebben dus wel ieder jaar gedoe en het is heel druk. Haar verjaardag gaan we nu iets vóór kerst vieren, en gooien het erop dat ze twee dagen per jaar jarig is.’’

Niet anders op feestdag

Het is volgens Elvan-Taşpınar niet zo dat er anders gehandeld wordt of dat zaken afgeraffeld worden tijdens een ziekenhuisbevalling met kerst of Nieuwjaar. ,,Ik kan uiteraard niet voor elke individuele gynaecoloog spreken, maar tijdens mijn opleiding in diverse ziekenhuizen en binnen mijn huidige werkplek is het niet mijn ervaring dat zorgverleners sneller van je af willen zijn, omdat ze snel naar huis willen voor kerst. In veel ziekenhuizen zijn gynaecologen continu in het ziekenhuis aanwezig bij een dienst. Indien er wel te snel (of te laat) gegrepen is naar een kunstverlossing of een keizersnede wordt dat altijd kritisch besproken binnen het team”, zegt de gynaecoloog.

Hartong: ,,Bevallen op een feestdag gaat zeker niet ten koste van je zorg. Medisch-technisch is alles hetzelfde, en als zorgverlener vind ik het eigenlijk extra leuk en speciaal! Het moment van je bevalling is uiteindelijk niet te sturen, het is zoals het is, dus maak je er niet te druk om.’’ Imbrogiano adviseert ook om gewoon te genieten van de laatste dagen van je zwangerschap en de feestdagen: ,,De baby komt wanneer hij wil, en als dat met kerst is, is het een extra speciaal cadeautje voor jullie.’’

