‘Bij mijn eerste zwangerschap kreeg ik een flinke kont, bij de tweede veranderde er niets’

BakerpraatjesHet geslacht van je baby voorspel je met baking soda. Je wordt niet zwanger als je borstvoeding geeft. Wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: grote buik, grote baby.

De ene moeder past nog in haar spijkerbroek als ze ruim vijf maanden zwanger is. De andere moeder heeft zo’n toeter tegen die tijd, dat omstanders vragen of ze een tweeling krijgt. Die grootte van de buik, zegt echter niets over de grootte van de baby, zegt verloskundige Simone Valk van verloskundigenpraktijk Een goed begin in Nieuwerkerk aan den IJssel. ,,Bij moeders met sterke buikspieren zie je eigenlijk nog weinig als ze al vijf maanden zwanger zijn. Bij het tweede kind zijn de spieren opgerekt en geven ze minder tegendruk waardoor je al snel een grotere buik krijgt.’’ De baarmoeder is echter even groot.

Quote Je lichaam verandert. Bij mijn eerste zwanger­schap kreeg ik een flinke kont. Bij de tweede veranderde er niets. Verloskundige Simone Valk

Vorm van de buik

Naast de spieren, kan ook je bouw invloed hebben op de grote van je buik. ,,De ene vrouw draagt meer naar zich toe, de andere meer naar voren’’, zegt Valk. De vorm van je buik, zegt weinig over de inhoud. Lijkt je buik op een voetbal, dan zou er een jongetje in zitten, heb je meer een ‘watermeloen’ dan wordt het een meisje, is een ander bakerpraatje. Ook dat is onzin, zegt de verloskundige. ,,Je lichaam verandert sowieso. Bij mijn eerste zwangerschap, een meisje, kreeg ik een flinke kont. Bij de tweede - weer een meisje - veranderde er niets. Iedere zwangerschap is anders.’’

Een getrainde verloskundige kan wél vanaf ongeveer dertig weken voelen hoe het kind ligt en met haar handen van buitenaf inschatten hoe zwaar het is. ,,Dat heb ik geleerd voor de komst van de echo en dat is nog steeds heel handig’’, zegt Valk. ,,Het geeft een goed beeld.’’

Echo’s

Als je zwanger bent, kan je baby tegenwoordig goed worden bekeken door middel van echoscopie. Meestal gebeurt dit minimaal twee keer tijdens de zwangerschap. Waar kijkt de echoscopist naar? Alles over echo’s tijdens de zwangerschap lees je bij Ouders van Nu.

Bevallen van een grote baby

Ook al kun je de grootte van de baby niet voorspellen door naar de buik te kijken, baby’s kunnen wel flink in gewicht verschillen. Een grote baby, betekent niet automatisch een lastige bevalling, verzekert de verloskundige. ,,Ook kinderen boven de vier kilo, kunnen gewoon geboren worden.’’ Toch zijn moeders steeds angstiger voor de bevalling als ze horen dat hun baby aan de forse kant is. ,,En juist die vrees zorgt voor een lastige geboorte. Als de moeder denkt dat het heel moeilijk gaat worden, wordt het vaak ook moeilijk.’’

Nog een kwaal die vaak gerelateerd wordt aan een grote buik; striae of zwangerschapsstriemen. Door het uitrekken van de buik kan het onderhuidse bindweefsel scheuren waardoor rood-blauwe strepen verschijnen. Deze vervagen na verloop van tijd, maar gaan niet meer weg. ,,Of je hier last van krijgt, is vooral een kwestie van aanleg. Sommige moeders zitten helemaal onder terwijl andere moeders met een tweeling nog geen krasje hebben’’, zegt Valk. ,,Wat je er ook opsmeert, dat heeft geen zin.’’

Wat wél zin heeft; stoppen met roken. ,,We zien vaak dat rokers eerder last hebben van striae. Dat komt omdat hun doorbloeding minder goed is.’’ Rokers scheuren ook eerder uit tijdens de bevalling, zegt Valk. ,,Dus als je al niet stopt voor je kindje, doe dat dan voor jezelf.’’

