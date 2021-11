Bijzondere bevallingservaring: ‘Mijn pasgeboren baby sliep op het kantoor’

GezinBevallen in coronatijd gaat anders dan normaal. Door de steeds veranderende maatregelen ontstaan er in de praktijk bijzondere situaties. Zo ook bij Jessica (29), die na haar geplande keizersnede vier dagen in het ziekenhuis moest blijven, waarbij bezoek niet welkom was. ,,Het was een bijzondere tijd, maar erg eenzaam.”

,,Ik zie mijn familie dagelijks. Ik heb een tweelingzus en we zijn onafscheidelijk. Ook mijn moeder zie ik erg vaak. Om ineens, dagen lang, bijna niemand om me heen te hebben was erg zwaar.” Wanneer Jessica Smit in januari 2020 zwanger raakt, heeft de pandemie Nederland nog niet bereikt. Dat verandert wanneer de eerste coronabesmetting in Nederland eind februari wordt ontdekt.

Jessica: ,,Mijn partner mocht door de coronamaatregelen niet mee naar de afspraken. Maar verder verliep de zwangerschap in de eerste maanden goed.”

Toen de partner van Jessica bij de 20-wekenecho mee mocht, kwamen ze er achter dat het een flinke baby betrof. Voor de zekerheid werd er een suikertest gedaan; Jessica bleek zwangerschapsdiabetes te hebben. ,,De rollercoaster begon. Ik moest vier keer per dag insuline spuiten en prikken. We besloten dat ik zou gaan bevallen met een geplande keizersnede. Die zou in week 38 plaatsvinden.”

De dagen na de bevalling

Na de bevalling van baby Jowé moest Jessica naar de uitslaapkamer. Het was van tevoren al duidelijk dat ze bij dit ziekenhuis geen bezoek mocht ontvangen, alleen de partner mocht langskomen. Ook haar dochter Romé, de zus van de pasgeboren baby, mocht niet komen. ,,Dat was heel lastig. Ik ben gewend om al mijn familie dagelijks om me heen te hebben. Om dan ineens alleen mijn partner overdag te zien, en verder alleen maar personeel, was ontzettend eenzaam. Ik heb heel erg veel gehuild.”

Normaal gesproken blijft een vrouw die is bevallen via een keizersnede 48 uur in het ziekenhuis. Bij Jessica werd dat vier dagen, omdat haar darmen niet op gang kwamen na de bevalling. Hierdoor was ze niet in staat om voor de baby te kunnen zorgen. ,,Jowé heeft op het kantoor van het personeel geslapen, in een wiegje. In eerste instantie zou het maar voor even zijn, maar aangezien hij daar in slaap viel heeft hij de hele nacht op het kantoor doorgebracht.” Waarom er voor het kantoor gekozen werd, is voor Jessica niet helemaal duidelijk. ,,Ik denk dat het voor het personeel het makkelijkste was, want mijn gekolfde melk lag daar ook. Ik vond het een bijzondere keuze, omdat ze in het kantoor eten en drinken en dus geen mondkapjes dragen. Bij mij op de kamer droegen ze die wel.”



Ziekenhuizen maken eigen beleid

De regels rondom bevallingen in coronatijd worden opgesteld door ziekenhuizen zelf, zegt Ank Louwes van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). ,,Meestal mag er door corona één persoon bij de bevalling aanwezig zijn, maar wij geven enkel een advies. De ziekenhuizen beslissen zelf wat zij hanteren.”

Het is dus aan de ziekenhuizen zelf om hier een beleid in te maken. In het Sint Antoniusziekenhuis in Utrecht is de partner bijvoorbeeld altijd welkom, volgens woordvoerder Sandra van Dulmen. Ander bezoek mag langskomen, maar binnen bepaalde tijden. Bij het ETZ in Tilburg mag er na de bevalling helemaal geen bezoek komen, op de partner na. Tijdens de bevalling zijn twee begeleiders toestaan, en bij een keizersnede één persoon, volgens woordvoerder Wim Pleunis.

Het perspectief van de kraamvrouw

Jessica had graag een andere aanpak in het desbetreffende ziekenhuis gezien. ,,Het zou beter zijn als de partners altijd mogen blijven slapen. Mijn partner mocht nu alleen de eerste nacht blijven, maar dat kon door persoonlijke omstandigheden niet. Daardoor ben ik alle nachten alleen geweest.” Dat ze haar andere kind en familie dagenlang niet zag, hakte er ook in. ,,Als ik met mijn dochter videobelde, was ze alleen maar aan het huilen. Ze was in goede handen bij haar oma, maar ze wilde natuurlijk haar broertje ontmoeten, en ze miste ons.”

,,De overgang van altijd samen zijn, naar die dagen dat ik na de bevalling bijna niemand zag, was heel heftig. Ik begrijp heel goed dat er coronaregels zijn, maar het had van mij op een andere manier gemogen. Ik hoop bewustzijn te creëren over hoe het in de praktijk gaat. Dit is namelijk het perspectief van de kraamvrouw.”

