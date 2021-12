Vanaf 1 januari krijgen pasgeboren baby's geen druppeltjes maar injectie vitamine K: hoe zit dat?

In deze serie buigt verloskundige Margot van Dijk (30) zich over een kwestie uit de praktijk. Deze week is dat: Baby’s krijgen vanaf 1 januari 2022 vlak na hun geboorte een injectie met vitamine K, in plaats van druppeltjes. Wat moet ik daarmee als ouder?

Baby’s krijgen vanaf 1 januari 2022 vlak na hun geboorte een injectie met vitamine K, in plaats van druppeltjes, besloot het ministerie van Volksgezondheid. Niet alle kinderen kunnen deze druppels goed opnemen en kunnen dus alsnog een tekort aan vitamine K krijgen, wat kan leiden tot bloedingen. De Gezondheidsraad adviseerde daarom in 2017 al om voortaan een prikje te geven en vanaf 2022 wordt dat in Nederland toegepast.

Handig, want die druppels vergeet je zo makkelijk.

,,‘Handig, een schattig klein prikje’. Zo wordt het inderdaad gecommuniceerd. Pasgeboren baby’s injecteren, dat zou geen standaardhandeling moeten zijn en bovendien is er een alternatief. Op z'n minst moet je dit bespreken met ouders, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Het gevaar is nu dat ouders overstag gaan, omdat iedereen het doet of omdat de overheid het aanraadt. Het blijft nu bij een mededeling vanuit de overheid en zo communiceren de media het ook. ‘Vanaf 1 januari krijgen alle baby’s…’ Eh, hallo? Wie bepaalt dit?”

Het is zielig voor een baby, denk je?

,,Ik denk dat we inderdaad te weinig weten over pijn bij pasgeboren en ook ongeboren baby’s. Er wordt te snel gezegd: dat voelt-ie niet. We zijn in de geboortezorg geneigd om te bagatelliseren wat je baby meekrijgt van ingrepen, terwijl we erg weinig weten over pijn bij pasgeboren baby's en geboortetrauma. Een ander voorbeeld is het microbloedonderzoek bij de bevalling. De ongeboren baby krijgt een plakkertje op z’n hoofdje om het bloed te meten, zegt een gynaecoloog vaak. Wat veel vrouwen niet weten is dat het een sneetje in de hoofdhuid van de baby is.”

Quote Noem het geen plakkertje of prikje, maar wees transpa­rant

Maar meten is weten!

,,Ja, maar dan moeten we eerlijke informatie geven. Niet de mededeling dat er vanaf nu een klein prikje komt zonder de alternatieven te vertellen, of dat je baby een plakkertje krijgt. Nee, die vitamineprik is een flinke injectie in een heel klein beentje, en het bloedonderzoek is een snee in het nog ongeboren hoofd. Het is niet bewezen dat het microbloedonderzoek betere zorg oplevert en we weten ook niet wat de baby ervan voelt. Noem het geen plakkertje of prikje, maar wees transparant.”

Fair enough. Maar waarom wil de Gezondheidsraad dan dat er injecties komen?

,,De reden om deze injectie standaard te maken, is dat oraal toedienen van vitamine K minder effectief zou zijn bij baby’s met ongediagnosticeerde cholestase, oftewel leveraandoeningen. Uit onderzoek bleek dat deze kinderen een of meer doses vitamine K hadden gemist en dus wellicht daarom ziek werden.”

Wat wordt er dan dus opgelost met dit beleid?

,,Als dit toedieningsbeleid van één milligram intramusculair in Nederland zou worden ingevoerd, zouden er naar schatting jaarlijks 0,3 late vitamine K-deficiëntiebloedingen voorkomen worden, en zouden er geen hersenbloedingen als gevolg van vitamine K-tekort meer zijn.”

Is dat het standaard injecteren van alle pasgeboren baby’s waard?

,,Dat zijn lastige kwesties, maar inderdaad is dat wat er besproken moet worden. Met ouders, maar ook met verloskundigen die dit nu wordt opgelegd. Denk je dat alle verloskundigen zomaar intramusculair gaan injecteren na een geboorte? Ik weet wel zeker van niet. Er is namelijk een alternatief. Waarom zou je baby's gaan injecteren als het niet hoeft?”

Wat is het alternatief?

,,Voor ouders die de injectie niet willen is het alternatief om drie keer een dosis van 2 milligram vitamine K in micellaire oplossing oraal toe te dienen: op de eerste dag post partum, na vier tot vijf dagen post partum en na vier tot vijf weken post partum. De enige reden dat daarvoor nu niet gekozen is, is dat de injectie net iets beter leek te werken. Maar de zieke baby’s in dat onderzoek hadden allemaal niet de volledige vitamine K-dosis gehad.”

Vitamine K, hoe zit het precies? Margot van Dijk en verloskundige in opleiding Jiery van Roon zetten de feiten op een rij: Een baby wordt geboren met een lage concentratie vitamine K. Dat is normaal, maar dat maakt een baby wel gevoelig voor een tekort aan vitamine K. Een baby die geen extra vitamine K toegediend krijgt, heeft een kans van 1 op 11.000 (maar waarschijnlijk minder) op een vitamine K-deficiëntiebloeding (VKDB). Dit is een ernstig ziektebeeld, waarbij er circa 50 procent kans is op een hersenbloeding en 20 procent op overlijden van de baby. Het risico daarop daalt sterk als de baby na de geboorte vitamine K krijgt.



Dit kan dus met deze injectie in het bovenbeentje (intramusculair) of met druppeltjes in het mondje (oraal). Een injectie is even effectief als drie doses oraal (op dag een, na vier of vijf dagen en na vier of vijf weken). Baby’s met galgangatresie lopen een sterk verhoogd risico op VKDB. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer twee baby’s met galgangatresie een hersenbloeding door een vitamine K-tekort. Waarschijnlijk werkt orale toediening van vitamine K in micellaire oplossing bij baby’s met galgangatresie even effectief als een injectie, mits het trouw wordt toegediend. Vitamine K wordt ook toegevoegd aan kunstvoeding.

