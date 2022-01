Wat als je kindje stikt, valt of bloedt? 'Slechts 17 procent van de Nederlanders heeft EHBO-diploma’

Verslikken in een stukje brood, een hete kop koffie die omgaat of een val van de trap. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker bij kinderen. Toch weten veel ouders nog niet hoe ze eerste hulp bij kinderen moeten verlenen, terwijl dit van levensbelang kan zijn.

,,Het is misschien wat hard gezegd en we willen er liever niet aan denken: maar het is soms een kwestie van leven of dood’’, vertelt Anna Jacobs, oprichter van platform How About Mom. ,,Een EHBO-cursus kan het leven van je kindje redden. Door de cursus weet je wat je moet doen als hij stikt, flink bloedt of ergens hard vanaf is gevallen.’’

Een ongeluk is zo gebeurd. Het Rode Kruis - de grootste aanbieder van EHBO-cursussen - kan ook niet precies zeggen welk letsel bij kinderen het vaakst voorkomt. ,,Dit komt omdat veel kleinere letsels binnenshuis niet gemeld worden’’, zegt Naomi Nolte, woordvoerder van het Rode Kruis. ,,Toch blijkt uit onderzoek van Veiligheid.nl dat er - in 2019 - dagelijks zo’n 500 kinderen op de spoedeisende hulp belandden.’’ Bij 92 procent van de kinderen tussen de 0 en 3 jaar ging het hierbij om een privéongeval.

Quote Bij volwasse­nen moet je bij reanimatie met je volle gewicht en allebei je handen op de borstkas drukken. Bij baby’s zijn vaak twee vingers al voldoende Naomi Nolte, Rode Kruis

Meeste Nederlanders hebben geen EHBO-certificaat

En het laatste wat een ouder wil, is dat zijn kind op de spoedeisende hulp beland. Toch blijkt uit een kleine peiling van How About Mom onder 400 moeders dat 70 procent van de ouders geen EHBO-cursus voor baby’s of kinderen heeft gevolgd. Het aantal respondenten is te laag om helemaal representatief te zijn, maar het geeft wel een goed beeld over de populariteit van EHBO-cursussen onder ouders. ,,Elke ouder weet dat het belangrijk is’’, vertelt Jacobs. ,,Maar soms is de cursus lastig in te plannen of is de drempel te hoog om er fysiek naar toe te gaan.’’

Weet jij hoe je moet handelen in geval van nood?

Ook het Rode Kruis meldt dat op dit moment zo’n 17 procent van de Nederlanders een EHBO-certificaat heeft. ,,Wel overwegen vaker vrouwen dan mannen om een cursus te doen’’, zegt Nolte. ,,En ruim een derde van deze groep is tussen de 35 en de 55.’’ Het grootste gedeelte zit dus in de leeftijdsgroep van ouders met jonge kinderen.

Het volgen van een EHBO-cursus staat dus wel bij veel mensen op het to-do-lijstje, maar veel ouders stellen het uit. Kosten en tijd zijn de belangrijkste reden, maar ouders vinden het soms ook te confronterend , zegt Jacobs. ,,Ik heb het als moeder gemerkt tijdens zo’n cursus. Als je een pop aan het reanimeren bent, zie je opeens je eigen kind voor je. En dat beeld wil je zo snel mogelijk vergeten.’’

Quote Het duurt vaak een paar minuten voordat de hulpdien­sten er zijn, en dit is kostbare tijd Naomi Nolte

Wat moet je doen?

Toch drukt Nolte iedereen op het hart om een EHBO-cursus te volgen. ,,Als een kind zich verslikt, dan verhelp je dat door hem of haar te laten hoesten. Maar het wordt lastiger als het snoepje vastzit.’’ Daarnaast zijn de ouders als eerste ter plaatse. ,,Het duurt vaak een paar minuten voordat de hulpdiensten er zijn, en dit is kostbare tijd.’’

Bij een EHBO-cursus leer je wat je in deze minuten moet doen, maar ook hoe je om moet gaan met verstikkingen, vergiftiging, een neusbloeding en hoe je moet reanimeren. Nolte: ,,Er zit verschil tussen het reanimeren van een volwassenen of een baby. Bij volwassenen moet je met je volle gewicht en allebei je handen op de borstkas drukken. Bij baby’s zijn vaak twee vingers al voldoende.’’

De cursus

Ouders die meer willen leren over eerste hulp bij ongelukken kunnen in elke regio cursussen volgen bij Het Rode Kruis of het Oranje Kruis. Er zijn overal in Nederland aanbieders van een cursus kinder-EHBO te vinden, zowel online als offline. Jacobs: ,,In plaats van een avondje Netflixen kan je ook samen met je partner, de oppas of opa en oma de basistechnieken van EHBO leren.’’

Wat moet je doen bij een bloedneus? • Laat een slachtoffer de neus snuiten als het alleen om een bloedneus gaat. • Laat de neus niet snuiten als er mogelijk meer aan de hand is: denk aan schedel-hersenletsel (schedelbasisbreuk) of aangezichtsletsel. • Laat het slachtoffer het bloed liever niet inslikken. Vraag hem of haar om voorover te buigen om zo het bloed uit de mond te laten lopen. • Laat het slachtoffer de neus tien minuten dichtknijpen. • Stopt de bloeding niet? Of blijft er bloed uit de mond lopen of blijft een slachtoffer dit inslikken? Bel dan de huisarts of spoedpost van de huisarts. Laat het slachtoffer de neus dan dichtknijpen totdat hij door een arts behandeld wordt. • Bel huisarts of spoedpost wanneer er voorwerpen in de neus vastzitten. Bron: Rode Kruis

Heb jij je EHBO-diploma?

