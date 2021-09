Bram (3) heeft nieuwe nier nodig, maar wie kan die geven? ‘Als ik match sta ik een nier af. Direct’

Tijdens de zwangerschap merkt Marianne Vreeswijk niets bijzonders. En ook het uur na de geboorte van Bram is er niets aan de hand. ,,Toen kreeg hij ademnood en werd hij helemaal paars. Het leek wel of hij aan het stikken was. Wij dachten dat we hem kwijt waren. Zo’n aanval heeft hij nog een keer gehad. Ze wisten niet wat de oorzaak was. Daarna is hij met de couveuse-ambulance naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis gebracht”, vertelt moeder Marianne.