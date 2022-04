Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘Laat een jong kind alleen maar spelen op de opvang’

Marjolein Moorman was ‘arm’ in poepsjiek Wassenaar: ‘Jongen zei dat ik zíjn afgedankte spijker­broek droeg’

Ze kijkt met gemengde gevoelens terug op haar jeugd als relatief arm meisje in het rijkste dorp van Nederland, Wassenaar. ‘Als een leuke jongen met me meefietst en hij opmerkt dat ik zíj́n, tweedehands, afgedankte spijkerbroek draag, moet ik wat wegslikken’. Marjolein Moorman (47, getrouwd, 2 dochters) schopt het uiteindelijk tot wethouder onderwijs in Amsterdam.

