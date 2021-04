Broertjes of zusjes bij de bevalling? ‘Hij heeft eigenlijk de hele tijd naast me gezeten’

Sommige ouders lijkt het een mooi idee als oudere broertjes of zusjes bij de geboorte zijn van een nieuwe baby. Hoe gaat dat eigenlijk? En hoe is dat voor de kinderen zelf? ,,Het gaf me rust en de sfeer was heel relaxed.’’

Het bijna drie jaar oude zoontje van Claudia van Wezel van De Groeisprong, een praktijk in natuurgeneeswijzen, was aanwezig bij haar tweede bevalling. Hij mocht zelf beslissen of hij erbij wilde zijn. ,,Hij heeft eigenlijk de hele bevalling naast mij gezeten, behalve tijdens een klein stukje van de persfase, waarbij hij het toch wat spannend vond en verderop is gaan zitten. Het gaf me rust en de sfeer was heel relaxed. Dat het een vlotte en snelle bevalling was, heeft daar ook aan bijgedragen.”

,,Het kan een enorme mooie en verbindende ervaring zijn, en extra ontspannen om in het bijzijn van familie je baby ter wereld te brengen”, zegt Marilene De Zeeuw, klinisch psycholoog en zogenoemd Infant Mental Health Specialist. Hoe kinderen het ervaren om bij een bevalling te zijn, is onduidelijk. ,,Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de vraag of kinderen bij de geboorte hebben schadelijk dan wel bevorderlijk is. Er zijn in ieder geval geen argumenten tégen, mits je geen medisch trauma verwacht.”

Quote Soms zie je dat kinderen uit zichzelf even er tussenuit willen piepen tijdens de bevalling Petra ter Veer, verloskundige bij Verloskundigen aan de Schie

Terugtrekken

Petra ter Veer, verloskundige bij Verloskundigen aan de Schie, ziet een aantal keer per jaar dat er broertjes of zusjes bij de bevalling zijn. ,,Soms zie je dat kinderen uit zichzelf even er tussenuit willen piepen tijdens de bevalling. Zorg er dus altijd voor dat je kind zich ergens kan terugtrekken en iets anders kan doen”, zegt Ter Veer. ,,Om hierop voorbereid te zijn is het ook belangrijk altijd een oppas te hebben die je kind kan opvangen’’, voegt Van Wezel toe. Ook bij medische nood waarbij de moeder naar het ziekenhuis moet, is het belangrijk dat er een oppas achter de hand is.

Hoe je een kind het beste kunt voorbereiden om bij een bevalling te zijn, hangt vooral af van de leeftijd. ,,Kinderen van 2, 6 of 12 jaar vragen allemaal om een andere, genuanceerde voorbereiding op de bevalling. Hoe je vertelt dat mama pijn zal hebben, dat er bloed zal zijn en dat het erg lang kan duren, leg je op je eigen manier uit aan je kind, afhankelijk van de leeftijd”, aldus Van Wezel. ,,Het kan erg helpen je kind tijdens de zwangerschap nette filmpjes te laten zien van een bevalling, of boekjes te lezen die het baringsproces uitleggen”, zegt Ter Veer. ,,Maar hoe dan ook is het goed om eerst aan je kind zelf te vragen of het erbij wil zijn.”

,,De leeftijd van je kind heeft ook invloed op hoe je kind een bevalling zal zien. Een kindje van 2 of 3 jaar heeft niet veel besef van wat pijn en een bevalling zijn, maar kan dan wel wat prikkelgevoeliger zijn. Een wat ouder kind heeft misschien al via de maatschappij en media dingen meegekregen over hoe een bevalling eruit kan zien, waardoor zo’n kind een bevalling misschien als iets beladens ziet”, aldus Ter Veer.

Ontspanning

Volgens Claudia van Wezel van praktijk De Groeisprong moeten aanstaande ouders vooral nagaan of het voor henzelf wenselijk is. ,,Als je denkt dat je niet kunt ontspannen met je kind erbij, is het niet aan te raden, want ontspanning is belangrijk tijdens de bevalling.”

,,Soms zie je dat moeders heel graag hun kind erbij willen, maar op het moment zelf zich niet kunnen overgeven aan het baringsproces”, voegt Ter Veer toe. ,,Pas als de kinderen dan slapen, komt de bevalling goed op gang.’’

Volgens Ter Veer wordt er rekening gehouden met je kind tijdens de bevalling. ,,Als een kind aanwezig is, zorg ik ervoor dat de zuurstofkoffer verstopt ligt, maar wel zodat ik hem zo ergens vandaan kan trekken. We vragen ook soms aan de kraamverzorgende om de witte jas achterwege te laten om een klinisch gevoel te vermijden bij het kind en alles zo normaal mogelijk te laten lijken.”

