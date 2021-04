Charlotte (37) bedenkt ‘maaltijdservice’ om gezinnen en jonge ouders te helpen

Net bevallen en de kraamverzorger is alweer vertrokken. Als kersverse ouder ben je op zo’n moment al blij als je aan het eind van de ochtend hebt gedoucht, laat staan dat je nog boodschappen moet doen en een maaltijd op tafel moet zetten. Het initiatief ‘Rondje Koken’ wil die zorgen even wegnemen.

Het idee zit al jaren in het hoofd van moeder Charlotte De Smeth-Gerner (37). Toen haar middelste dochter geboren werd, inmiddels 5 jaar oud, liep het iets minder voorspoedig dan gehoopt. ,,Ze had wat opstartproblemen en we verbleven wat langer in het ziekenhuis. We kregen veel berichtjes van mensen die iets wilden doen om te helpen, bijvoorbeeld het koken van een maaltijd. Voor ons was dat een drempel, ook omdat we niet steeds de behoefte hadden om aan iedereen het verhaal te vertellen. Vaak hield ik het af”, vertelt ze.

Als je op kraambezoek gaat, wil je natuurlijk iets leuks meenemen. Een schattige romper, leuk voorleesboek of een maaltijd. Op zoek naar iets praktisch en origineels? Ouders van Nu geeft tips. Nu introduceert ze ‘Rondje Koken’, een website waarop iemand het initiatief kan nemen om maaltijden te brengen naar iemand die ze nodig heeft. De persoon in kwestie hoeft niets te doen, het wordt opgezet door iemand anders, die het vervolgens deelt met weer andere mensen. ,,Bij mij in het dorp ging iemand verhuizen. Ze was heel druk met inpakken en het gezin runnen. Ik vroeg haar of ze er bij geholpen zou zijn als we een rondje zouden koken. Binnen twee uur had ik allemaal buren gevonden die een maaltijd gingen maken.”

Zorgen wegnemen

Het idee is dat de persoon in kwestie er zelf geen zorgen van heeft, vertelt De Smeth-Gerner. ,,Je hoeft natuurlijk geen boodschappen te doen en niet te koken, maar een bijkomend voordeel is dat je het zelf ook niet hoeft te regelen.” De organisator krijgt een mail om te kijken of alle dagen gevuld zijn. Ook kun je zien wat er gemaakt wordt, zodat je als kraamvrouw of druk gezin niet vijf keer een pasta voorgeschoteld krijgt. Degene voor wie de maaltijden bedoeld zijn, kan via de kalender zien wie er kookt en wat er op het menu staat.

Volledig scherm Charlotte De Smeth-Gerner. © privé foto

De website van Rondje Koken is nu enkele weken online en inmiddels zijn er 35 ‘rondjes koken’ georganiseerd. Niet alleen voor pas bevallen moeders, maar ook voor drukke families midden in een verbouwing, een gezin dat in quarantaine zit, of een vrouw die een oogoperatie moest ondergaan. ,,Het zit een beetje in de Nederlandse cultuur dat mensen denken dat ze het wel redden. Vaak vinden ze het niet nodig, maar zijn ze vervolgens heel blij als er wel iets geregeld wordt”, zegt ze. ,,Het neemt een drempel weg en mensen vinden het fijn om te helpen.”



Het platform is gratis te gebruiken en De Smeth-Gerner wil er geen geld mee verdienen. ,,Het is een hobby naast mijn baan.” Ze zou het vooral ‘te gek vinden’ als mensen het gaan gebruiken.

