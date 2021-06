CNV en werkgevers sluiten cao-deal kinderopvang, stakingen FNV nog niet van de baan

Ze schrijven vandaag samen in een brief aan minister Koolmees: ,,Om een aantal structurele problemen in de kinderopvang aan te pakken, is er ook actie van het ministerie en de GGD GHOR (de toezichthouder in de kinderopvang, red.) nodig. We gaan daarover graag op korte termijn met u in gesprek.”



Ook moeten ‘weeffouten’ in de protocollen worden hersteld, luidt de oproep. ,,Door medewerkers meer waardering en regelruimte te geven en de werkdruk te verlagen. Dit is van belang voor het behoud van de kwaliteit van de kinderopvang en het realiseren van een verantwoorde en prettige werksituatie voor de medewerkers.”



Met dit gezamenlijke pleidooi wordt de druk op een andere vakbond, FNV Zorg & Welzijn, opgevoerd om ook in te stemmen met het eindbod van de werkgevers. Deze bond vindt vooralsnog echter dat daarin te weinig geregeld is om de werkdruk aan te pakken en eist per direct al vermindering van de regeldruk in de sector.



De vraag is of de FNV nu toch zal meelopen met CNV en werkgevers en aangekondigde acties afblaast. Door het conflict met de werkgevers wil een deel van de medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang vanaf donderdag 1 juli het werk neerleggen. Het zou gaan om stakingen in estafettevorm.