Co-ouderschap in coronatijd: ‘Zorg dat je na de lockdown niet bent opgebrand’

Hij woont de helft van de week alleen en de andere helft met zijn zesjarige dochter Nine. Onlangs kwam zijn boek Zo kan het dus ook uit, waarin hij uit de doeken doet hoe co-ouderschap een zegen kan zijn - zelfs in de huidige lockdown.

,,Tijdens de lockdown hebben de voordelen van het co-ouderschap zich voor mij juist extra duidelijk gemanifesteerd’’, vertelt Muus. ,,Als co-ouder heb ik drie of vier dagen per week géén kind in huis en kan ik werken, sporten, een wandeling maken, bij vrienden eten en een ochtend uitslapen. Ik merk dat zowel ik als mijn ex hierdoor redelijk fris door de lockdown komen en mijn dochter ook een veelzijdiger leven heeft dan veel andere kinderen.”

,,Zij zit niet zeven dagen per week in hetzelfde huis haar schoolwerk te maken, met dezelfde ‘juf’ of ‘meester’. Zij heeft afwisseling en ik heb die ook. Als ze bij mij is, dan ben ik uitgerust en opgeruimd. Zo kan ik er volledig voor haar zijn, met al mijn aandacht.’’

Zo bekeken lijkt het bijna alsof er alleen maar voordelen of slechts een paar minimale struikelblokken zitten aan co-ouderschap tijdens de huidige lockdown. Maar zo rooskleurig is het nu ook weer niet. Vooral werkende mensen, die thuiswerken met de begeleiding van schooltaken van hun schoolkind(-eren) moeten combineren, hebben het moeilijk.

Quote Thuisonder­wijs vind ik zwaar. Daarom is het fijn dat ik dat niet vijf dagen per week hoef te doen. Mijn respect voor leerkrach­ten groeit met de dag Lykele Muus, co-ouder en acteur

‘Mijn respect voor leraren groeit met de dag’

Dit herkent Muus ook: ,,Thuisonderwijs vind ik zwaar. Daarom is het fijn dat ik dat niet vijf dagen per week hoef te doen. Mijn respect voor leerkrachten groeit met de dag. Ik heb het geduld niet. De leerstof is nu heel anders dan twintig of dertig jaar geleden en als ouder wil ik veel te graag dat mijn dochter alles goed doet. Bovendien is het heel vermoeiend voor mezelf en verwarrend voor mijn dochter om steeds van functie te moeten wisselen.

,,Op de dagen dat ze bij mij is, ben ik ‘s ochtends een speelmaatje als we gaan stoeien, dan een vader die het ontbijt maakt, dan een leraar die haar helpt met school, dan weer vader die lunch maakt, dan weer een speelmaatje en ’s avonds weer vader. Ik wil het liefst gewoon altijd vader zijn, iemand met wie ze ook altijd kan spelen.’’

Zorg dat je na de lockdown niet bent opgebrand

Ouders moeten de komende tijd goed aan zichzelf denken. ,,Zorg dat je na de lockdown niet bent opgebrand. Dat is nu het belangrijkste”, zegt Marjet Winsemius, directeur van de Stichting Voor Werkende Ouders. Op het meldpunt van de stichting zijn sinds de tweede lockdown ruim 16.000 meldingen binnengekomen van ouders die niet weten hoe ze alle ballen in de lucht moeten houden.

Een inmiddels doorgewinterde ervaringsdeskundige is Marjolein Mantelaers (37), docent Nederlands op een middelbare school en moeder van vier kinderen (3, 9, 11 en 15 jaar). Op haar website docentenleven.nl geeft ze tips over hoe je het thuisonderwijs en thuiswerken kunt combineren.

,,Je hoeft als ouder echt niet constant naast je kind te zitten. Op een fysieke school staat de leerkracht er ook niet continu naast. En afspraken maken, je agenda afstemmen met je (ex-)partner is essentieel, zodat niet een van de twee continu hoeft te bikkelen en je de ander zo mogelijk kunt ontlasten als diegene een belangrijke (Zoom-)afspraak heeft.”

Omdat een kind bij co-ouderschap tot het gezin van beide ouders behoort, kan de omgangsregeling of het co-ouderschap meestal gewoon doorgaan zoals is afgesproken. Maar wat nu als een van de ouders, of het kind zelf, klachten krijgt? De kinderombudsman maakte speciaal voor dit scenario een stappenplan.