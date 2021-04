Conor McGregor geeft zoontje (3) vechtinstructies. ‘Nooit doen’, zegt psycholoog

,,Heeft hij je geraakt? Waar heeft hij je geraakt? Ga hem op z’n gezicht slaan. Mik op de mond en de neus, champ.” De beroemde Ierse kooivechter Conor McGregor en zijn familie zijn momenteel in Dubai. Op het strand vocht zijn drie jaar oude zoon blijkbaar een robbertje met een ander kind, waarop hij even terugkeerde naar zijn vader. Die filmde de raad die hij aan zijn zoontje gaf en postte het filmpje op z’n Instagrampagina.

Quote Als een kind op jonge leeftijd leert slaan, dan is de kans groot dat hij daar later ook wat mee gaat doen Tischa Neve, kinderpsycholoog

Te jong

Onder de video staan meer dan achtduizend reacties. Fans van Conor McGregor zijn enthousiast en vinden het stoer, maar de opvallende beelden krijgen ook de nodige kritiek. Kinderpsycholoog Tischa Neve snapt de negatieve reacties en vindt het niet direct getuigen van een verstandige opvoeding. ,,Als een kind op jonge leeftijd leert slaan, en als dat is wat hij meekrijgt, dan is de kans groot dat hij daar later ook wat mee gaat doen. Dat is het laatste dat je wil. Kinderen die zo jong zijn, wil je juist meegeven dat je ruzies met woorden kunt oplossen.”

Zelfs als de intentie van McGregor niet slecht zou zijn en hij een grapje maakt, moet je dit nooit doen, denkt Neve. ,,Op jonge leeftijd snappen kinderen niet dat het voor de lol is. Als ze ouder zijn, kan dat wel. Een kind dat op judo of karate zit, gaat heus niet overal een karatetrap uitdelen. Voor oudere kinderen is het heel duidelijk dat het over hun sport gaat.” Ook mag een vader ‘best wel een beetje oefenen en stoeien’ in de ring met zijn kind, als je maar heel goed oppast wat je zegt en leert. ,,Een jongetje van drie jaar begrijpt dit nog niet”, aldus Neve.

Slaan is, met andere woorden, niet wat je je kinderen wil leren, vindt Neve. ,,Het is ook echt niet nodig bij een kind van drie. Misschien als een kind ouder is en heel erg gepest wordt, kun je het leren wanneer en hoe hij zich kan verdedigen. Maar zelfs daar moet je heel zorgvuldig mee zijn.”

Slaan en bijten

Wat wel regelmatig voorkomt: kinderen in de peuterleeftijd die uit zichzelf gaan slaan. Dat is geen reden tot zorg en hoort er bij, schrijft Ouders van Nu: ‘Peuters willen veel uitproberen, maar mogen nou eenmaal niet alles en horen dus vaak ‘nee’. Dat kan leiden tot woede, die ze nog niet onder woorden kunnen brengen. In plaats daarvan uiten ze het met fysieke reacties, zoals slaan.’ Ook bijten valt in die categorie.

Hoe je het beste op agressief gedrag kunt reageren? Niet terugslaan in ieder geval: ‘Een peuter die een tik terugkrijgt van zijn ouder, zal niet direct denken: o, dat doet pijn, dus ik moet andere kinderen maar niet meer slaan. Hij kan dit verband niet leggen met zijn eerdere eigen actie. Probeer jezelf dus te beheersen, ook al is dat soms moeilijk’, aldus Ouders van Nu.

