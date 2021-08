Corona-geboortegolf zet zorg aan kersverse moeders en baby’s onder druk: ‘Gezellig kletsen? Geen tijd’

Deze toeristen ontdekken Amersfoort (en dit is waarom): ‘Ik vind deze stad mooier dan Amsterdam’

1 augustus Coffee Corazon heeft een vermelding in de internationaal befaamde reisgids Lonely Planet en de Koppelpoort prijkt prominent op bijna elke toeristische website als lokkertje naar de ‘middeleeuwse stad op nog geen uur reizen van Amsterdam’. Maar wie zijn al die toeristen die een dag of weekeindje Amersfoort doen? En heeft corona enige invloed? De VVV in de stad ziet in ieder geval opvallend veel Nederlandse toeristen.