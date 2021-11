Curtis is meest premature baby ooit die het overleefde na geboorte met 21 weken

Moeder Michelle Butler Alabama was net over de helft van de zwangerschap van haar tweeling vorig jaar, toen de bevalling zich aandiende. Ze werd direct opgenomen in het UAB Hospital in Birmingham in de Amerikaanse staat Alabama, waar ze op 5 juli 2020 Curtis en zijn zusje C’Asya ter wereld bracht, 132 dagen voor de uitgerekende datum. C’Asya stierf een dag later. Curtis, met een geboortegewicht van 420 gram net zo zwaar als drie appels, had volgens de dokters ‘vrijwel’ geen kans om te overleven, maar hij bewees het tegendeel. Hij is nu een vrolijke dreumes van zestien maanden oud.

Curtis lag drie maanden aan de beademing in het ziekenhuis, kreeg daarna nog steeds 24 uur per dag intensieve zorg en mocht pas na 275 dagen naar huis, afgelopen april. Nog altijd kan haar zoon niet zonder hulp. Hij krijgt voeding via een sonde en heeft extra zuurstof nodig, maar hij is in goede gezondheid ‘als je rekening houdt met hoeveel te vroeg hij is geboren’, zegt behandelend kinderarts Brian Sims in een verklaring. ,,We weten niet wat de toekomst zal brengen, want er is geen ander kind als hij. Hij schreef zijn eigen verhaal al vanaf het moment dat hij werd geboren. Dat verhaal zal nog vaak bestudeerd worden en we hopen dat het de zorg voor premature kinderen verder zal helpen.”