‘Dankzij de nieuwe verlofregeling ben ik straks een paar weken alleen met mijn baby’

Geschat werd dat partners gemiddeld 3,5 week aanvullend verlof zouden gaan opnemen. Uit de eerste voorzichtige cijfers blijkt dat dat gemiddelde een stuk hoger ligt. ,,In de praktijk worden gemiddeld 4,4 weken verlof opgenomen”, vertelt Ilze Smit, senior adviseur bij Rutgers. ,,Waar dat precies door komt, dat blijft nog even gissen”, voegt ze toe.

,,Het kan met corona te maken hebben. Wat ook zou kunnen, is dat er een grote groep is die 100 procent salaris vergoed krijgt in plaats van de verplichte 70 procent. Als je 100 procent salaris vergoed krijgt, ga je die vijf weken verlof waarschijnlijk niet laten liggen. Bij 70 procent vergoeding is dat misschien wel het geval.”

De laatste cijfers van 1 december laten zien dat er 22.738 aanvragen zijn ontvangen voor geboorteverlof. Maar dat zegt nog niet zoveel. ,,Het aanvullend geboorteverlof kan tot zes maanden na de geboorte opgenomen worden. Het kan dus zo zijn dat partners dit niet direct na de geboorte doen, maar op een later moment of in verschillende fasen. Die cijfers kunnen we nu niet zien”, legt Smit uit.

Goed gevoel

Bart Rietdijk, businessanalist bij het Van Gogh Museum, werd drie maanden geleden voor de tweede keer vader. ,,Ik verheug me ontzettend op 1 maart, want dan ga ik vijf weken geboorteverlof opnemen”, vertelt hij.

Na de bevalling van zijn eerste kind, nu drie jaar geleden, nam hij ook vijf weken vrij - maar dan van zijn vakantiedagen. ,,Het beviel heel erg goed om na het verlof van mijn vrouw een aantal weken met de baby alleen te zijn. Zij kon daardoor met een gerust hart weer fulltime aan het werk”, legt hij uit.

,,Daarnaast hielp het mij ook om vertrouwd te worden met het vaderschap, door primair verantwoordelijk te zijn voor de kleine. Daarom hebben we ervoor gekozen het nu weer zo in te vullen. Ik ben wel blij dat ik dit keer gewoon doorbetaald krijg en mijn vakantiedagen er niet voor hoef op te maken.”

Rietdijk krijgt 70 procent salaris vergoed tijdens zijn verlof, maar werkgevers mogen er dus ook voor kiezen om 100 procent te vergoeden. Als het aan Rietdijk ligt, is dat de volgende stap. ,,Het Van Gogh Museum heeft diversiteit en inclusiviteit hoog op de agenda staan, dan past het erbij om de vergoeding naar 100 procent door te trekken. De WIEG is een mooie stap, maar eigenlijk pas het begin. Als je kijkt naar Scandinavië lopen we nog flink achter.”

Veiligheid bij vaders

De Rutgers-adviseur is blij dat er in ieder geval al sprake is van een flinke groep die de weg weet te vinden naar de geboorteregeling. ,,De bekendheid van de regeling is belangrijk voor de werking ervan. Niet alleen bij werknemers, maar ook bij de HR-afdelingen van organisaties.”

En: een cultuuromslag is ook vereist voor optimale werking van de wet. ,,De vraag is of bijvoorbeeld vaders zich op hun werk veilig genoeg voelen om gebruik te maken van het geboorteverlof. Eind dit jaar zal er meer inzicht zijn in de werking van de WIEG. Het Ministerie van Sociale Zaken komt dan met een rapport waarin de cijfers geïnterpreteerd worden.”