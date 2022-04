De baarmoeder doet meer dan baby’s dragen: deze gynaecoloog schreef er een boek over

De baarmoeder is een underrated orgaan, vindt Bongers. ,,In dit boek ligt de focus óók op de baarmoeder wanneer er géén sprake is van een zwangerschap. Over wat er daarbinnen gebeurt tijdens de zwangerschap is al veel informatie te vinden, maar voor de rest? Daar miste nog wat, van vóór de eerste menstruatie tot na de overgang.”

Menstruatie, zwangerschap, bevalling

Meestal wordt de baarmoeder gezien als een belangrijk onderdeel van de identiteit van de vrouw, omdat daar de zwangerschap en menstruatie plaatsvindt. ,,Voordat de eerste menstruatie plaatsvindt, ligt de baarmoeder daar eigenlijk in ruststand. Hetzelfde geldt voor de overgang. In de periode daartussen maakt het orgaan bij de gemiddelde vrouw iedere maand een veilig bedje om een zwangerschap te verwelkomen, waarbij dat vervolgens in de meeste gevallen niet gebeurt en resulteert in een menstruatie.’’

Je zou het orgaan volgens Bongers dus kunnen zien als een huisje en veilige ruimte, dat altijd braaf reageert op de hormonen in het lichaam. ,,Wist je bijvoorbeeld dat we door middel van een hormonenkuur een kunstmatige overgang kunnen opwekken - en afbouwen - in de baarmoeder? Maar ook al het harde werk tijdens de uitdrijvingsfase van de bevalling, en direct daarna, wanneer de baarmoeder vrijwel meteen weer begint met krimpen, gebeurt onder invloed van hormonen.’’

Veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschap last van duizeligheid. Maar waar komen die duizelige gevoelens vandaan en wat kun je ertegen doen? Ouders van Nu zoekt het uit.

,,Dat kan allemaal omdat de baarmoeder eigenlijk een indrukwekkend krachtige spier is. De dikke spier van de baarmoeder rekt tijdens een zwangerschap helemaal uit om de baby plaats te kunnen geven. Tijdens de bevalling trekt die baarmoederspier ritmisch samen, wat wordt ervaren als weeën. Hierdoor gaat de baarmoederhals langzaam open tot volledige ontsluiting, waarna de baarmoeder zélf de baby naar de uitgang van de vagina duwt.’’

Volledig scherm De baarmoeder in verschillende levensfasen. © Biografie van de caarmoeder

Aandoeningen en taboe

,,Relatief veel vrouwen krijgen met aandoeningen zoals vleesbomen (myomen), hevige menstruaties, endometriose, baarmoederhalskanker of buitenbaarmoederlijke zwangerschappen te maken. Maar in het boek geven wij ook aandacht aan minder bekende aandoeningen. Zoals adenomyose, waarbij klachten als buikpijn en bloedverlies kunnen optreden.”

Er hangt volgens Bongers nog steeds veel schaamte rondom dit soort onderwerpen. Zelfs de doodnormale menstruatie is soms taboe. ,,Waarom? Waarschijnlijk omdat het iets niet-mannelijks is. En omdat vrouwen onzekerheid voelen in hun vrouw-zijn als er iets misgaat in dit vrouwelijke orgaan.”

In het boek vertellen vrouwen dan ook over hun ervaringen met baarmoederaandoeningen. Van hevige menstruaties tot ongeplande zwangerschappen, leven zonder baarmoeder en miskramen. ,,Hierdoor worden dit soort thema’s hopelijk een stuk beter bespreekbaar’’, zegt Bongers.

De baarmoeder heeft zeven holtes, dachten ze vroeger

In Biografie van de baarmoeder komen veel verrassende weetjes aan bod. ,,Wist je bijvoorbeeld dat er vrouwen zijn die geboren worden zonder baarmoeder, en dat er voor deze vrouwen baarmoedertransplantaties bestaan? Of dat men vroeger dacht dat de baarmoeder tot wel zeven kamertjes of holtes had? Inmiddels weten we natuurlijk beter.’’

Meerdere holtes per baarmoeder komen alleen voor wanneer er foutjes zijn in de ontwikkeling van de baarmoeder bij een embryo. ,,Dan kan er inderdaad een tussenschot in de baarmoeder blijven waardoor er twee holtes zijn, wat een tweehoornige baarmoeder wordt genoemd. Beide ‘hoornen’ hebben dan een eigen baarmoederhals met opening naar de vagina”, zegt Bongers. ,,Als een van de hoornen geen uitgang heeft, kan het menstruatiebloed nergens heen, met ernstige buikklachten tot gevolg.’’

Volledig scherm Baarmoeder met myomen. © Biografie van de baarmoeder

De baarmoeder speelt ook een rol bij het vrouwelijk orgasme: het orgaan trekt dan een paar keer krachtig samen voordat het volledig ontspant. Die samentrekkingen vergroten het genot. En, schrijft Bongers, het kan zijn dat die samentrekkingen een voortstuwende werking hebben, zodat zaadcellen makkelijker getransporteerd kunnen worden naar de eileiders.

Het zijn feiten die niet wijdverspreid zijn, maar bijna iedereen aangaan. Daarom heeft ze geprobeerd het onderwerp zo toegankelijk mogelijk te maken. ,,Het boek is in lekentaal geschreven en dus voor iedereen goed te begrijpen. Voor vrouwen met of zonder klachten aan de baarmoeder, jong of oud, en ook voor mannen.’’

Biografie van de baarmoeder (De Arbeiderspers, 22,50 euro) is vanaf 20 april 2022 te bestellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.