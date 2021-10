De dochter (14) van Esther wil steeds later thuiskomen: ‘Ik twijfel wat een schappelijke tijd is’

Goed opgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: moeder Esther (47) worstelt met het bepalen van hoe laat haar dochter (14) thuis mag komen.

,,Over het algemeen doet onze dochter van veertien het hartstikke goed”, begint Esther. ,,Ze is wel lekker aan het puberen, maar ze maakt haar huiswerk en houdt zich over het algemeen goed aan de afspraken die we met haar maken.” ‘s Avonds wil de dochter van Esther vaker ontspannen in het stadspark met vrienden. ,,Al haar vrienden zijn daar ook. Dat is tot een uur of tien ‘s avonds open. Voorheen ging ze doordeweeks weinig weg, maar dat begint te veranderen.”

Omdat het eerder niet relevant was, heeft Esther geen afspraken over hoe laat haar dochter thuis mag zijn. ,,Ik begon me af te vragen wat normaal is en vroeg me af hoe andere ouders dit doen. Volgens onze dochter mogen haar vriendinnen doordeweeks ook rond tien uur thuis zijn.” De man van Esther vond dit te laat. ,,Daarom zijn we nu op half 10 uitgekomen. En in het weekend eventueel wat later.” De moeder vindt het daarbij ook uitmaken wat haar dochter precies van plan is op zo’n avond. ,,Als ze ergens thuis zijn met toezicht, heb ik minder moeite met de tijd. Maar als ze buiten hangen, voelt dat toch minder veilig. Al geloof ik dat ze niet echt spannende dingen doen.”

Door andere ouders werd Esther erop gewezen dat het wel belangrijk is dat haar dochter genoeg slaap krijgt als ze doordeweeks later thuis mag komen. ,,Dat begrijp ik, alleen volgens mij is ieder kind anders. Ze zeggen dat pubers veel slaap nodig hebben, maar onze dochter lukt het niet om vroeg te slapen. Wat dat betreft maak ik me dus geen zorgen als ze voortaan later thuis mag komen. Ik denk dat half tien doordeweeks en half elf in het weekend een mooie tijd is voor een kind van veertien.”

Ideale thuiskomtijd

Het is lastig om te spreken van een ideale avondklok, stelt orthopedagoog Bryan van Dansik. ,,Het bepalen van een ‘thuiskomtijd’ is van verschillende factoren afhankelijk”, legt hij uit. ,,Het hangt van je eigen overtuigingen en pedagogische visie af, maar ook wat een kind aan het doen is in de uren dat hij van huis is. Er is inderdaad een verschil tussen buiten hangen in het park of thuis bij een vriendin een film kijken. Daarnaast is het belangrijk om mee te wegen hoe het in zijn algemeenheid met je kind gaat. Het is goed dat Esther zich van deze factoren bewust is”, stelt hij.

Blijf geïnteresseerd en houdt contact

Pubers zijn volop in ontwikkeling. ,,Een belangrijke aspect daarvan is dat de wil naar zelfstandigheid groeit. Echter kunnen hun keuzes ondoordacht zijn omdat ze over onvoldoende cognitieve capaciteiten beschikken om hun hormonale impulsen te beheersen”, legt Van Dansik uit. ,,Ondanks het losmakingsproces hebben ze hun ouders in deze fase juist hard nodig. Om als ouder invloed te hebben is het belangrijk om geïnteresseerd te zijn in hun belevingswereld”, adviseert van Dansik. ,,Ga het gesprek als ouder regelmatig aan. Waarom vindt jouw kind het bijvoorbeeld zo leuk om buiten te hangen? Maak als ouders de afweging of je dat vervolgens oké vindt of niet.”

De rol van slaap

Van Dansik hoort ouders vaker zeggen dat hun puber weinig slaap nodig heeft. ,,Natuurlijk verschilt de slaap per persoon, maar onderschat de impact van een goede nachtrust niet. Pubers hebben echt meer slaap nodig dan volwassenen. De richtlijn schrijft tussen de acht à negen uur slaap per nacht voor. Dit halen ze echter niet doordat ze door de verschuiving van hun circadiaanse ritme later in bed kruipen maar vanwege hun schoolritme vroeg op moeten staan.’”

Consequenties

Welke avondklok je ook afstemt, zorg dat je consequenties verbindt aan het niet naleven van de afspraak. ,,Bespreek vooraf: als je te laat thuiskomt, dan zijn dit de gevolgen. Zorg wel dat de straf verband houdt met de afspraak die ze niet zijn nagekomen. ‘De volgende dag geen toetje’ is bijvoorbeeld geen relevante straf in dit verband. Kies bijvoorbeeld eerder voor een sanctie in de geest van: ‘Ieder uur dat je te laat thuiskomt, haal je de volgende dag in.’”

Hoe volwassen pubers ook willen worden behandeld, het blijven adolescenten die volop in ontwikkeling zijn. ,,Een kind van veertien is geen gelijke gesprekspartner omdat ze de gevolgen van hun keuzes onvoldoende kunnen overzien. Het is belangrijk om kinderen ruimte te geven, maar ze hebben een ouder nodig om grenzen aan te geven”, legt Van Dansik uit. ,,Jij bepaalt uiteindelijk hoe laat je kind thuiskomt en niet andersom.”

