De dochter van Rick is gek op haar stiefvader: ‘Anderen zijn verbaasd dat het goed werkt’

Goed opgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Vader Rick (38) stimuleert de relatie tussen zijn dochter (6) en stiefvader en vraagt zich af waarom zijn omgeving dat zo bijzonder vindt.

Na de geboorte van zijn dochtertje gingen Rick en zijn toenmalige partner uit elkaar. ,,Er kwam bemiddeling bij om zaken op papier te zetten, maar dat was eigenlijk helemaal niet nodig. De band tussen mij en mijn ex was toen heel goed”, vertelt de vader. Zoals dat gaat, kwamen er bij beide ouders nieuwe partners in het spel. ,,In het begin was ik niet zo blij met de keuzes van mijn ex in de liefde. Maar ik heb dat bewust nooit laten merken bij mijn dochter. Ik besprak de onvrede rechtstreeks met mijn ex en daarbij vond ik dat ze haar eigen fouten moest kunnen maken.”

Quote Drie jaar geleden had ik een vriendin met kinderen. De vader van de kinderen weigerde mij bij mijn naam te noemen Rick

Even langsrijden

Inmiddels heeft zijn ex weer een andere partner, waar hij het goed mee kan vinden. ,,Laatst zei mijn dochtertje, toen we in de auto zaten, dat ze haar stiefvader miste. Dan zeg ik: laten we even langsrijden. Van mij mag ze hem altijd bellen of berichtjes sturen”, zegt Rick. ,,Ik praat over haar stiefvader alsof hij bij de familie hoort. Dat vind ik heel belangrijk.” De vader heeft zelf ook de andere kant van de medaille meegemaakt. ,,Drie jaar geleden had ik een vriendin met kinderen. Daar mocht ik niet eens thuiskomen van de vader van de kinderen en hij weigerde mij bij mijn naam te noemen. Ik vroeg me af of hij stilstond bij wat het betekende voor de kinderen die erbij betrokken waren.”

Zijn omgeving begrijpt soms niet dat het zo goed werkt tussen Rick, zijn ex en haar nieuwe vriend. ,,‘Dat jij dat kan’, zeggen veel mensen tegen mij. Maar de vriend van mijn ex geeft mijn dochter een huis en eten. Laatst heb ik een berichtje in een Facebookgroep voor ouders gepost, omdat ik graag beter wil begrijpen waarom andere ouders hun kind geen relatie gunnen met een nieuwe ouder. Waarom kunnen niet meer ouders dit overhebben voor hun kind? Het raakt mij dat er kinderen zijn die in een andere situatie zitten dan mijn dochter. Volgens mij is het geheim: respect hebben voor elkaar en je ego aan de kant zetten.”

Van papa’s nieuwe vriendin mogen we wél pannenkoeken

Voor Simone is het minder makkelijk: het valt haar behoorlijk zwaar dat ze haar dreumes en kleuter moet afgeven aan haar ex en een andere vrouw. Lees haar verhaal bij Ouders van Nu.

Het loyaliteitsconflict

Orthopedagoog Marleen Overgaag begrijpt de verbazing van Rick omtrent de reacties in zijn omgeving. ,,Gelukkig zie ik meer ouders die het zo aanpakken als Rick en zijn ex, maar helaas zijn er ook veel voorbeelden van ouders die heel slecht uit elkaar gaan en waarbij het gevolgen heeft voor de kinderen”, legt ze uit. ,,Als je je ex stom vindt, is de neiging groot dat je de nieuwe partner van die ex automatisch ook stom vindt. Uit elkaar gaan is niet altijd een gelijkwaardige keuze, en daarom zit er veel oud zeer waar kinderen vervolgens de dupe van zijn. Niet alle ouders zijn in staat om die gevoelens verborgen te houden voor hun kinderen.”

Volledig scherm Kinderen kunnen in een loyaliteitsconflict terechtkomen na een scheiding. © ANP XTRA

Laat je als ouder je persoonlijke gevoelens voor het belang van het kind gaan, dan kan het schadelijke gevolgen hebben. ,,Een kind komt in een loyaliteitsconflict terecht”, legt Overgaag uit. ,,Kinderen willen het altijd goed doen voor hun ouders en zien het liefst beide ouders gelukkig. Als een kind doorkrijgt dat een van de ouders heel ongelukkig is met het feit dat een ex een nieuwe partner heeft, dan is dat voor een kind heel verwarrend. Hierdoor voelt een kind zich mogelijk niet vrij om een band op te bouwen met een eventuele nieuwe partner van de ouder. Zo komt een kind in conflict te zitten”, legt ze uit. Als ouder is het dus belangrijk om persoonlijke gevoelens te scheiden van de kinderen.

Quote Net als Rick is het goed om uit te stralen naar je kinderen toe dat het oké is dat een van de ouders een nieuwe partner heeft Marleen Overgaag, orthopedagoog

Toestemming geven

Overgaag vindt het mooi hoe Rick de band tussen zijn dochter en de nieuwe partner stimuleert. ,,Net als Rick is het goed om uit te stralen naar je kinderen dat het oké is dat een van de ouders een nieuwe partner heeft”, aldus de orthopedagoog. ,,Spreek dat vooral ook uit naar het kind toe. Bijvoorbeeld: ‘Mama heeft een nieuwe vriend en is daar gelukkig mee. Ik ben blij voor jouw moeder.’ Zo krijgt je kind als het ware toestemming om ook een band op te bouwen met eventuele nieuwe partners”, legt ze uit.

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.