‘De lactatiekundige zei dat zeven voedingen per dag gelijk staan aan een hele werkdag straten leggen’

Borstvoeding gaat niet altijd direct van een leien dakje. Zere borsten, stuwing of flinke overproductie kunnen zorgen voor een moeizame start. Toch zijn de meeste problemen onnodig en te voorkomen door goede voorlichting. ,,Vrouwen die vooraf uitleg hebben gekregen, bellen me zelden”, zegt een lactatiekundige.

Voor kersverse moeder Sanne van Stijn (32) was het geven van borstvoeding de eerste weken een ware struggle, schrijft ze op haar Facebookpagina. De reden: enorme overproductie. ,,Na vier weken schreeuwde ik het uit van de pijn als ik mijn kindje aanlegde.” Ze trok aan de bel bij een lactatiekundige en adviseert moeders hetzelfde te doen én bovendien al tijdens de zwangerschap om goede voorlichting te vragen. ,,Als ik toen geweten had wat ik nu weet, was het beter gegaan. Niet zonder reden haken er ontzettend veel vrouwen af met borstvoeding geven in de eerste paar weken”, denkt ze.

Quote Ik legde hem aan bij ieder huiltje. Resultaat? Twaalf keer per dag meer dan een uur bezig Sanne van Stijn

Voeden op verzoek

,,Zestig tot zeventig procent van de vrouwen die bij mij aanklopt, heeft te maken met overproductie. Veel vrouwen voeden op verzoek, zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert, maar dat wordt vaak anders geïnterpreteerd”, weet Walraven, die ook Van Stijn begeleidde. ,,Natuurlijk zit er de ene keer twee uur tussen, en de andere keer vier uur. Wij eten ook niet elke dag op hetzelfde tijdstip, maar als je bij elk kikje de baby aan de borst legt, wordt je productie daarop aangepast. Terwijl het kindje lang niet altijd honger heeft: het kan ook een vieze luier zijn, krampjes of de baby die even graag tegen mama aan wil liggen. Aandacht is dan voldoende.”

Van Stijn weet er inmiddels alles van. ,,Ik legde hem aan bij ieder huiltje. Resultaat? Twaalf keer per dag meer dan een uur bezig waardoor je de hele dag praktisch aan het voeden bent en poepluiers moet verschonen. Extreem vermoeiend. De lactatiekundige zei dat zeven voedingen per dag gelijk staan aan een hele werkdag straten leggen. Ik was dan ook in drie weken tijd twaalf kilo afgevallen. Fijn, zou je zeggen, maar het kan dus ook te snel gaan”, schrijft ze.

Gewicht baby

Ook voor baby’s is het niet goed als een vrouw te maken heeft met extreme overproductie, zegt Walraven. Een kindje kan afvallen doordat het alleen de eerste ‘voormelk’ drinkt. Die voeding bevat juist weinig vetten en wordt snel verwerkt met héél veel luiers verschonen tot gevolg. De andere kant is dat een kind juist te snel in gewicht aankomt. ,,Gemiddeld groeit een baby 150 gram per week, maar het is soms veel meer”, weet Walraven.

Van Stijn: ,,Hij groeit goed, zeiden ze bij het consultatiebureau. Natuurlijk groeit-ie goed met zo’n sloot melk in zijn lijfje. Feit is dat hij 2800 gram woog en in vier weken tijd naar 3900 gram is gegroeid”, zegt ze. ,,Zijn maag zette uiteraard enorm uit, hij kreeg een dik buikje en last van extreme maagkramp en reflux. Onze slaap in de nachten werd steeds korter en hij huilde aan één stuk door. Walraven: ,,Als je als vrouw denkt dat de baby niet tevreden is, moet je daar wat aan doen. Dat is het allerbelangrijkste signaal. Een kindje dat onrustig is aan de borst, weinig slaapt en veel huilt? Trek dan écht aan de bel”, aldus de lactatiekundige.

Beiden vinden dat er meer voorlichting zou moeten komen. Van Stijn: ,,Toen ik aangaf dat ik borstvoeding wilde geven, kreeg ik een foldertje mee en daarmee was de kous af. Met een betere voorbereiding en voorlichting zullen vrouwen bewuster een keuze kunnen maken en haken er minder moeders af, daar ben ik van overtuigd.” Walraven beaamt dat: ,,Vrouwen die een goede voorlichting hebben gekregen, bellen me zelden.”

