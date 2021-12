De moedermaffia: wie zijn dat en hoe sla je ze van je af?

MoedermisèreEr zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het eenmaal zo ver is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf of in je omgeving gebeurt. Iedere week lees je in deze rubriek wat niemand je vooraf vertelde over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: de moedermaffia.

,,Eigenlijk kun je het als moeder gewoon nooit goed in de ogen van andere moeders”, zegt Annemarie Geerts. Ze is moeder van acht kinderen en als momfluencer actief op Instagram. ,,Dat ik mijn kindje wel eens liet huilen: ongehoord, weet je niet dat daar hechtingsstoornissen door ontstaan? Dat ik na een jaar nog borstvoeding gaf: heel vies, vond ik het soms lekker ofzo? Mijn jongste is altijd te warm of te koud gekleed, en ik heb haar ook nog eens te vroeg blootgesteld aan suiker. En dat ik op mijn 44ste nog een keer moeder werd, was écht gevaarlijk en vooral zielig voor de kleine. Die moedermaffia is geen georganiseerde, criminele club; moeders die andere moeders neerhalen zijn overal. Echt niet alleen online.”

We zijn allemaal onderdeel van die maffia

Dat zegt ook opvoedingsdeskundige Marina van der Wal. Volgens haar bevindt de moedermaffia zich zowel op het schoolplein als achter het beeldscherm van de laptop. ,,Sterker nog: iedere moeder is soms zelf wel eens lid van de moedermaffia. We hebben als ouder allemaal zo onze eigen ideeën over opvoeding en vinden al snel dat wij gelijk hebben”, zegt zij. ,,Daarbij komt dat opvoeden een heel kwetsbaar onderwerp is. Het is als moeder lastig om kritiek of lastige vragen te krijgen, omdat je nu eenmaal je stinkende best doet. Moe zijn helpt dan ook niet mee en kan er zelfs voor zorgen dat ook jij wel eens onbedoeld veroordelend uit de hoek komt.”

Ongewenst commentaar

Hoe begrijpelijk het fenomeen moedermaffia dus ook is, Van der Wal ziet dat het in de afgelopen decennia steeds verder gaat. ,,Zwijgen is goud: daar doen we in de maatschappij steeds minder aan. We zijn steeds individualistischer, en daarmee beperk je ook je eigen zicht: beweegredenen van anderen en hun gevoelens doen er minder toe. En hoewel het vaak niet de bedoeling is om andere moeders af te serveren met je opmerking, voelt het natuurlijk wel heel naar voor de moeder die ongewenst commentaar krijgt”, stelt ze.

Beseffen dat iedere moeder haar best doet en weet dat opvoeden zwaar kan zijn, is volgens Van de Wal een manier om moedermaffia-kritiek van je af te laten glijden. ,,En ook om te voorkomen dat je per ongeluk zelf iemand veroordeelt. Zorg zelf dat je een ‘goed genoeg-moeder’ bent: het hóéft allemaal niet perfect. Steun elkaar als moeders een beetje, ga de strijd niet aan om bijvoorbeeld de meest geweldige traktatie te regelen voor je kind. Focus op het blije snoetje van jouw eigen kind en niet op wat andere moeders wel niet zullen denken.”

Vrouwen maken het elkaar niet makkelijk

Annemarie Geerts probeert vooral om de moedermaffia-commentaren naast zich neer te leggen. ,,Ik word er niet onzeker van. Ik trek mijn eigen plan en besef door die moedermaffia juist nog eens: ik doe ook maar wat, net als zij. Ga op zoek naar wat voor jouw kind en gezin werkt, er is niet één manier. Daarbij komt: ik wist al jong dat vrouwen het elkaar niet makkelijk maken. Na 21 jaar ervaring als moeder weet ik nu: op het gebied van moederschap gaat het er pas echt heftig aan toe.”

