De natuur in, op sloffen in de klas: vrije scholen zijn niet meer zo excentriek

Vrijescholen hebben met nogal wat vooroordelen te kampen. Het zou vooral een ‘Randstaddingetje’ zijn voor kinderen van creatievelingen die vrij zijn om te doen wat ze zelf willen. Toch wint de onderwijsvorm ook in Brabant terrein. ‘De vrijeschool groeit hier in verhouding net zo hard als in Amsterdam’

Vorig jaar telde Nederland voor het eerst meer dan 30.000 vrijeschoolleerlingen. Er kwamen in dat jaar zes nieuwe vestigingen bij. De Zeeridder in Bergen op Zoom is er daar een van. De school heeft het eerste volledige lesjaar achter de rug. Bij de start waren er twee leerlingen, nu staat de teller op 92 en groeit de school uit zijn jasje.

Geen schoenen op een Vrije School

Quote Wij zijn van mening dat een leerling beter presteert in een fijne sfeer Tamar Chavardès, directeur De Zeeridder De Bergse onderwijsinstelling die valt onder Stichting voor Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs, begon piepklein in één lokaal met enkele leerlingen en twee leerkrachten. Inmiddels zijn er twee kleutergroepen en drie klassen voor de groepen drie, vier/vijf en zes/zeven. De Zeeridder heeft een vleugel in een brede school, maar heeft behoefte aan een eigen gebouw om verder te groeien. ,,Het is een penibele situatie", vertelt directeur Tamar Chavardès. Zij werkte eerder op een vrijeschool in de regio Amsterdam. Die stad telt alleen al tien vrijescholen en speelt een grote rol in het aantal leerlingen. ,,Toch groeien wij hier in verhouding net zo hard.”



Als ze door de vleugel loopt, rennen verschillende kinderen op haar af. Om even te knuffelen. Op een vrijeschool dragen de kinderen geen schoenen. De een loopt op sokken, de ander op sloffen. Ze doen er alles aan om een huiselijke setting te creëren. Als een leerling het fijn vindt om zittend op een kussen op de grond te leren, mag dat. ,,Wij zijn van mening dat een leerling beter presteert in een fijne sfeer.”

Structuur en beleving

Dat wil niet zeggen dat ze vrij zijn om te doen wat ze willen, iets wat sommigen wel denken. Op de vrijeschool werken ze juist heel gestructureerd. Iedere ochtend komen leeraspecten als rekenen, taal, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis aan bod. De middagen staan in het teken van creativiteit, zoals dans, toneel of handwerken.

Beleving is een belangrijke factor. ,,Tijdens rekenen gaan we bijvoorbeeld eerst een kilometer lopen, om het verschil te ervaren tussen een millimeter en kilometer. Daarna krijgen ze oefeningen op papier.” Kinderen op de vrijeschool moeten net als in het reguliere basisonderwijs leerdoelen behalen. Volgens Chavardès wordt op De Zeeridder meer gekeken naar het individu. ,,Is een leerling goed in taal, mag die meer verhalen schrijven. Wie er moeite mee heeft, helpen we wat meer.”

Volledig scherm Kinderen van klas 4/5 van vrijeschool De Zeeridder bespreken hun tekening over moed met directeur Tamar Chavardès. © Pix4Profs/Tonny Presser Wat is een vrijeschool? De onderwijsvorm is gebaseerd op opvattingen van Oostenrijker Rudolf Steiner (1861-1925). Hij is de grondlegger van de antroposofie die zich richt op innerlijke ontwikkeling en versterking van het bewustzijn. De eerste vrijeschool in Nederland werd in 1923 opgericht in Den Haag. Sindsdien telt ons land 120 vestigingen, 94 basis- en 26 middelbare scholen, waar het ontwikkelen van de verbeeldingskracht, creativiteit en sociale kwaliteiten van de leerlingen centraal staat. West-Brabant telt vier van zulke basisscholen: De Zeeridder (Bergen op Zoom), Zilverlinde (Roosendaal), Rudolf Steiner School (Breda) en De Strijene (Oosterhout). Voor een vrijeschool in het voortgezet onderwijs moeten leerlingen naar het Michaël College in Breda. De dichtstbijzijnde andere middelbare scholen liggen in Vlissingen, Rotterdam of Eindhoven. In Tilburg loopt een initiatief voor voortgezet vrijeschoolonderwijs. Brabant telt zeventien vrijescholen. Dat is best beperkt, vindt Laurens Knoop, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen. ,,Brabant loopt achter net als provincies als Overijssel en Gelderland.” Hij verwacht wel dat het aanbod in Brabant de komende tien jaar groeit en dat de huidige markt in de Randstad maatgevend is voor de rest van Nederland.

Huisvestingsprobleem

Scholen als De Zeeridder hebben een antroposofische grondslag. Die is bedacht door Rudolf Steiner en gericht op de mens die wordt gezien als een geheel van lichaam, ziel en geest. Volgens de directeur draait alles om rust, ritme en natuur. ,,Dat gaat van de kleur op de muur tot de omgeving waar de school is gelegen. Zo krijgen kinderen de rust om zichzelf te ontwikkelen.”



Op dit moment kan de Bergse onderwijsinstelling niet volledig uitdragen wie zij is en waar ze voor staat, vertelt Chavardès. ,,We geven nu les in een speellokaal. We hebben geen aula, terwijl we iedere week beginnen met een gezamenlijke opening. We zijn meer dan een school, we zijn een gemeenschap.” Dat past volgens haar niet binnen de huidige ruimte.



Het huisvestingsprobleem bij De Zeeridder komt door de krappe financiële situatie van de gemeente Bergen op Zoom. Een extra schoolgebouw is niet opgenomen in het huisvestingsplan. Volgens de directeur hebben meer startende vrijescholen daar last van. ,,Ik hoor van initiatiefgroepen dat huisvesting het moeilijkste is bij het opzetten van een nieuwe school.”

Elementen worden door reguliere scholen overgenomen

Quote Wij leveren ‘hele’ mensen af aan de maatschap­pij Laurens Knoop, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen Maar dat is niet het enige probleem. Het begint bij de oprichting, vertelt Laurens Knoop, de uit Oosterhout afkomstige voorzitter van de Vereniging van vrijescholen. Voor een nieuwe school zijn honderden handtekeningen nodig van ouders die serieuze intentie hebben om hun kroost naar die vestiging te laten gaan. Zo zijn er onlangs 650 handtekeningen opgehaald voor een nieuwe vrijeschool in de Randstad. ,,Dat was ontzettend hard werken.”



Als die regelgeving niet zo streng was, zouden er volgens hem heel wat meer vestigingen zijn dan de 120 nu. Een nieuwe wet die 1 juni 2021 is ingegaan, maakt het al wel makkelijker om een nieuwe school te starten. Op dit moment zijn er zo'n tien vestigingen in oprichting. De eenvoudigste weg om te starten, is een afdeling te beginnen onder een bestaande school. ,,Ik zie dat er in toenemende mate door reguliere scholen elementen van onze antropologische denkwijze worden overgenomen. Mensen vinden persoonsvorming steeds belangrijker worden. Wij leveren ‘hele’ mensen af aan de maatschappij.”

Volledig scherm Laurens Knoop, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen: ,,Ik zie dat er in toenemende mate door reguliere scholen elementen van onze antropologische denkwijze worden overgenomen." © Francois Luxembourg

Zelfkennis vergaren

Knoop, van wie de vader medeoprichter was van vrijeschool De Strijene in Oosterhout, vertelt dat de onderwijsvorm tien jaar geleden aan populariteit won. Dat is doorgezet in een consistente groei.

Hij schetst het beeld van tientallen jaren geleden toen de neoliberale samenleving ‘extreem’ gericht was op cijfers. ,,Alles moest gemeten worden. De mens werd gekwantificeerd. Ook scholen waren cijfergericht, maar op de vrijeschool leggen we de nadruk op niet direct meetbare waarde. Kinderen krijgen feedback door middel van verhalen en vergelijkingen.” In de huidige tijdgeest is het volgens hem belangrijker om zelfkennis te vergaren en jezelf op sociaal-emotioneel vlak te ontwikkelen. ,,Daar kom je als mens verder mee. Wij kijken naar wie het kind is en niet alleen naar de hersenen.”

Dat heeft de Oosterhouter zelf ervaren op de Rudolf Steiner School in Breda. Die vrijeschool was toen nog relatief jong, maar Knoop kan zich goed herinneren dat hij ‘vrij en creatief’ in het leven mocht staan zolang hij zich cognitief goed ontwikkelde. ,,Ik mocht lang kind blijven. We zaten in een fantasierijke, speelse wereld en alle gekke plannen die we bedachten, mochten we uitvoeren. Uiteindelijk ging zo’n 70 procent van de klas naar havo en vwo.”

‘Wijzelf vinden het jammer dat er nog geen vrijeschool in onze tijd was’ Hun dochter Liselot was pas een half jaar oud toen Joost en Femke Delrue hoorden over het initiatief voor een vrijeschool in Bergen op Zoom. Toch wisten ze na het lezen van de informatie meteen dat het bij hen past en hoe zij in het leven staan. Na de informatieavond wisten ze het zeker en hebben ze hun dochter ingeschreven. Toen de school startte in november 2019 mocht ze als driejarige meedraaien bij de kleuters. ,,Alles wat ze op school doen, heeft een achterliggende gedachte. Ze leren met hoofd, hart en handen en vinden dat waardevol in de ontwikkeling van een kind. Dat spreekt ons aan. Wijzelf vinden het jammer dat er nog geen vrijeschool in onze tijd was”, vertelt Femke. Quote Ze leren met hoofd, hart en handen en vinden dat waardevol in de ontwikke­ling van een kind Femke Delrue, moeder van vrijeschoolleerling Liselot Huiselijke sfeer

Kleuters spelen op school niet zomaar met iets, maar werken bijvoorbeeld met een stukje bijenwas. Volgens Femke leren de kinderen op die manier hoe waardevol het is. ,,Door de bijenwas warm te maken wordt het zacht en kunnen ze er bijvoorbeeld een vlinder van maken. Op die manier ontwikkelen ze een fijne motoriek die ze in groep drie nodig hebben om te leren schrijven.” Daarnaast prijst ze de huiselijke sfeer die veilig aanvoelt. Andersom heeft school ook invloed op hun thuis, want nu wordt niet alleen bij De Zeeridder voor het eten een spreuk uitgesproken, maar ook thuis aan de eettafel. ,,Ze zeggen: ‘School en thuis is één, we doen de opvoeding samen', maar zo voelt het voor ons ook écht.” Quote Ze zeggen: ‘School en thuis is één, we doen de opvoeding samen', maar zo voelt het voor ons ook écht Femke Delrue, moeder van vrijeschoolleerling Liselot Zelf vindt Liselot het leuk dat de natuur de klas in wordt gehaald. Ze hebben iedere week een ‘bosdag’ waarop heel de dag wordt getoefd in de natuur. Kastanjes en takken worden mee naar school genomen als versiering in het kader van de jaarfeesten als het Oogstfeest, Sint Maarten en het Lentefeest. Voor Joost en Femke is één ding zeker. Hun andere twee kinderen, Krijn en Noortje, gaan zodra ze oud genoeg zijn ook naar de vrijeschool in Bergen op Zoom.

Witte leerlingen van hoogopgeleide ouders

Volledig scherm Bij vrijeschool De Zilverlinde in Roosendaal hebben ze sinds enkele jaren een groentekas. © pix4profs/petervantrijen Volgens Knoop is het onderwijssysteem van vrijescholen relatief groot in Nederland. Dat komt doordat vrijheid van onderwijs in onze grondwet is opgenomen en vrijescholen deel uitmaken van het officiële onderwijsbestel. In andere landen is dit niet altijd zo. Duitsland en Amerika zijn grote spelers op dit vlak, maar daar zijn het privéscholen.



De kritiek die weleens wordt geuit op de onderwijsvorm, is dat er vooral witte leerlingen van hoogopgeleide ouders op zitten. Dat heeft aandacht bij de vereniging. Alle vrijescholen hebben het speerpunt om diversiteit te laten groeien en zetten in op een ‘diverse leerlingenpopulatie als afspiegeling van de lokale samenleving’. Wat daaraan bij kan helpen, is de ouderbijdrage die is gebaseerd op draagkracht. ,,Zo kunnen lagere sociale klasse ook naar onze scholen.”

‘Hier ben ik juf voor geworden’

Terug naar De Zeeridder in Bergen op Zoom waar Dorthy van der Male voor de klas staat. Vorig jaar werkte ze nog op een reguliere basisschool. Vandaag staat haar rekenles in het teken van breuken. Dat doet ze aan de hand van pannenkoeken die ze opdeelt in stukken. ,,Ik doe het niet volgens een boek, maar maak lessen die passen bij mijn klas en wat de leerlingen nodig hebben. Als de lesdag erop zit, zeggen ze vaak: ‘Nu al?’. Dat is toch geweldig lesgeven. Hier ben ik juf voor geworden.”

Het veranderde imago Wat er nu gebeurt in de vrijeschoolwereld lijkt op de ontwikkeling die er gaande was in de jaren zeventig en tachtig. Mensen raakten geïnteresseerd in nieuwe dingen, zoals het klimaat en er ontstonden vredesbewegingen. Maar er was ook veel belangstelling voor onderwijs. Ouders zochten naar nieuwe vormen en vonden dat in de vrijeschool. Wel heerste toen het imago dat het onderwijs vooral voor kinderen van hoogopgeleiden en creatievelingen was. Dat beeld schetst Gijs van Lennep, hij weet veel over de geschiedenis van vrijescholen. Hij geeft er al 31 jaar les en is sinds 25 jaar rector van de middelbare Stichtse Vrije School in Zeist. Volgens hem wordt er op dit moment net als in de jaren zeventig en tachtig vanuit vernieuwing naar het onderwijs gekeken. ,,Er is in de samenleving veel aandacht voor zaken die wij op de vrijeschool belangrijk vinden, zoals natuurlijke materialen, biologisch eten en op een andere manier met elkaar omgaan.” Quote Er is in de samenle­ving veel aandacht voor zaken die wij op de vrije­school belangrijk vinden, zoals natuurlij­ke materialen en biologisch eten Gijs van Lennep, al 31 jaar actief in de vrijeschoolwereld

Volgens Van Lennep heeft die omslag voor een deel met de klimaatontwikkeling te maken. ,,De jonge garde weet dat we de wereld anders moeten inrichten. Dat we nu een beroerde erfenis achterlaten voor de mensen na ons. Die verandering begint bij onderwijs.” De vrijeschool heeft nog steeds wel het imago dat het vooral voor kinderen van hoogopgeleiden is. ,,Maar we zijn niet meer dat excentrieke, aparte schooltje. We mengen ons in het onderwijsdebat en niet-vrijescholen kijken naar wat wij te bieden hebben.”

