De regen ontvluchten deze week? Deze musea zijn leuk met kinderen

1. Tropenmuseum in Amsterdam

Een bezoek aan het Tropenmuseum is een echte ontdekkingstocht. Ga op reis tijdens de doe-tentoonstelling Sabi Suriname, vaar op een boot door Busi Kondre, ontdek de Surinaamse keuken en speel het Wat is waar?-spel over wat je onderweg tegenkomt.

2. Het Stedelijk Museum in Schiedam

Wil je samen met je kind naar kunst kijken? Dan is de WhatsApp-speurtocht in dit museum een aanrader. Je moet goed zoeken om de grappigste details in kunstwerken te vinden. Wie ziet de dansende mevrouw? En welke geluiden maken de beesten van Karel Appel? Geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar.

Check de website

Tip: bekijk voor vertrek even de website van het betreffende museum in verband met de coronamaatregelen. 3. Museon in Den Haag

Van de natuur tot het effect van technologie: tijdens een bezoek aan het Museon leer je het. Maak bijvoorbeeld je eigen muziekinstrument of - en dat is wel belangrijk - leer hoe je lief bent voor de aarde.

4. Maritiem Museum in Rotterdam

Hier luisteren kinderen naar verhalen van stoere zeemannen, ontdekkingsreizigers en havenarbeiders. Voor de allerjongsten is er de kinder-doe-expo Professor Plons. Hier helpen kinderen met vissen sorteren, schepen laden en lossen, de reisbestemming bepalen en een brand blussen.

5. Slot Loevestein in Poederoijen

Slot Loevestein is ideaal voor kinderen die zich graag als ridder of jonkvrouw verkleden, want hier kunnen ze het voor een dag echt zijn. Ook kan je zien hoe er werd geleefd in een kasteel.

Dít moet je meenemen als je een dagje weggaat met je peuter

Van tussendoortjes tot zonnebrandcrème: met deze handige checklist van Kek Mama ben je er zeker van dat je niets vergeet zodra je een dagje weg gaat met je peuter. 6. Nijntje Museum in Utrecht

Kinderen stappen hier in de wereld van Nijntje en haar vriendjes. In de dierentuin leren ze wat dieren zoal eten, in het huis van Nijntje leren ze alles over verzorging. Verder ligt dit huis vol opdrachten, voorleesboeken, puzzels en spelletjes.

7. MuZIEum in Nijmegen

Hoe is het om blind of slechtziend te zijn? In het muZIEum leer je het en merk je dat dingen die voor je kind zo gewoon zijn (horen, voelen, zien, proeven en ruiken) ineens heel anders worden ervaren.

8. Aviodrome Lelystad Airport

Hier ontdek je vanaf een unieke locatie alles over vliegtuigen. Test zelf in een tunnel wat wind met een vliegtuig doet, bekijk de 3D-film over de luchtvaart, stap in de nagebouwde capsule van ruimtevaarder André Kuipers of duik in het grootste vliegtuig van Aviodrome. Bestel je tickets hier met korting.

9. Kinderboekenmuseum in Den Haag

Spelenderwijs maken kinderen in dit museum kennis met jeugdliteratuur. Alle tentoonstellingen en workshops zorgen ervoor dat je kind voortaan geen boek meer laat liggen.

10. Nationaal Militair Museum in Soest

In een enorme hal staan echte vliegtuigen en helikopters, waardoor je ze van alle kanten kunt bekijken. Wil je kind wat energie kwijt? Dat kan buiten op de stormbaan.

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.