De strijd van scholen in kansarme wijken: ‘Kinderen van 4 spreken soms nog geen Nederlands’

,,Is dat Wopke Hoekstra?’’ Kinderen uit groep 8 van basisschool De Regenboog in Dordrecht stoten elkaar aan. De persoonsverwisseling met zijn partijgenoot overkomt hem vaker, vertelt wethouder Peter Heijkoop (onderwijs, CDA) even later. ,,Terwijl ik toch bepaald niet op hem lijk.’’ Maar vandaag is hij vooral de 'vader van Olivia’, want zijn dochtertje (3) gaat binnenkort naar school.