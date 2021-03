De zomertijd gaat dit weekend in, zo pak je dat aan met kleine kinderen

Dit weekend gaat de zomertijd in en wordt de klok een uur vooruit gezet. Voor sommige ouders met jonge kinderen een regelrechte nachtmerrie: het zorgvuldig gecreëerde ritme van slaapjes en voedingen volledig in de war. Hoe zorg je dat de schade beperkt blijft?

Kleine kinderen hebben een heel sterk bioritme, legt kinderslaapcoach Geertje van Heeswijk uit. Kinderen weten precies wanneer ze eten krijgen en - niet onbelangrijk - wanneer ze gaan slapen. ,,In de overgang tussen wakker zijn en slapen zit een stukje ‘slaap-window’, daarin maakt een kindje zich lichamelijk en mentaal klaar om in slaap te vallen. Kinderen kunnen natuurlijk geen klok kijken, maar het moment waarop ze normaal gesproken in slaap vallen, loopt nu niet meer gelijk met de tijd op de klok die ouders hanteren.”

Kinderen die in de wintertijd om zeven uur ’s avonds naar bed gaan, gaan zondag ineens een uur vroeger naar bed als je de tijd op de klok aanhoudt. ,,Als de klok zeven uur aangeeft, is het voor het kindje gevoelsmatig zes uur. Het kan zijn dat hij of zij dan nog helemaal niet moe genoeg is. Zeker hele kleine kinderen zijn daar gevoelig voor. Hoe ouder een kind, hoe flexibeler”, weet Van Heeswijk. Hoe dan ook: voor kinderen met een sterk bioritme, kan het zomaar een paar dagen duren voordat een kind gewend is, met strijd voor de ouders als gevolg.

Quote Inslapen kunnen ze moeilijk vinden en dat kan dus best wat langer duren dan normaal Geertje van Heeswijk, kinderslaapcoach

Cold turkey

Maar, hoe kun je de overgang als ouder zo goed mogelijk aanpakken en de schade beperkt houden? Er zijn twee manieren, zegt Van Heeswijk. De eerste is ‘cold turkey’ overstappen naar de zomertijd. Als je kind op zondagochtend wakker wordt, kun je meteen het ritme aan de nieuwe tijd aanpassen: van slaapjes tot eetmomenten, alles een uur verschuiven. ,,Daarbij is het slim om als ouder een beetje flexibel te zijn. Het kindje weet immers niet beter. Inslapen kunnen ze bijvoorbeeld moeilijk vinden en dat kan dus best wat langer duren dan normaal”, weet Van Heeswijk.

De andere methode is geleidelijker, door iedere dag de vaste bedtijd met een kwartier op te schuiven (dat betekent: elke dag een kwartiertje eerder naar bed), zodat je uiteindelijk uitkomt op de nieuwe tijd. Daar kun je vandaag al mee beginnen. Deze methode is meer geschikt voor kinderen die heel erg van de klok zijn, vertelt Van Heeswijk. ,,Voor kinderen die een onregelmatig ritme hebben, is de overgang naar de zomertijd niet zo erg. Maar als kindjes aan vaste momenten gewend zijn, heeft het heel veel impact”, zegt Van Heeswijk, die in deze periode met haar bedrijf veel vragen krijgt van ouders over deze kwestie.

,,We merken dat het bij kindjes die fit zijn, eigenlijk heel snel gaat. Als een kind oververmoeid en overprikkeld is, kan het wat langer duren.” De slaapcoach adviseert ook om het bedtijdritueel al te doen in het donker. Verduisterende gordijnen, gedimd licht. ,,Dan gaat melatonine - het slaaphormoon - zijn werk al doen en gaat het inslapen makkelijker.”

Voordelen

Hoewel veel ouders opzien tegen het verzetten van de klok, kunnen sommige ouders er ook hun voordeel mee doen, zegt Van Heeswijk. ,,Stel nou dat je kind altijd heel vroeg wakker wordt, bijvoorbeeld om vijf uur, dan is dat zondag in een keer zes uur op de klok. Dat is het tijdstip waarop we vinden dat de dag mag beginnen. Dus dan kun je vanaf daar door op een nieuw ritme. Dat werkt sneller dan dat je elke dag moet gaan rekken met voedingen en slaap.”

