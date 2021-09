De zoon (13) van Angelique wordt gepest: ‘Ik twijfel of ik me er als ouder in moet mengen’

Goed OpgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: de zoon (13) van moeder Angelique (43) wordt al twee jaar gepest door een leeftijdgenoot en zij twijfelt over ingrijpen.

De pesterijen begonnen op de lagere school, begint Angelique. ,,In eerste instantie ging het om subtiele opmerkingen. Mijn zoon wordt nogal snel verliefd, en daar werd hij dan bijvoorbeeld mee gepest door die jongen. Of omdat hij een shirt van Zeeman droeg.” Inmiddels zijn de kinderen van de basisschool af, maar de pesterijen zijn daarmee niet voorbij en lopen steeds verder uit de hand. ,,De jongen heeft laatst stokken gegooid naar onze hond en een ijsje over onze zoon heen gegooid. Hij neemt ook vaak een ander vriendje mee, zodat het twee tegen een is.”

Enige tijd geleden besloot Angelique een gesprek aan te gaan met de moeder van de pester. ,,Haar reactie is altijd hetzelfde. Ze vindt het vervelend. Ik ben verbaal sterk, maar zij zegt vrij weinig. In het gesprek sprak ze haar zoon wel op zijn gedrag aan, maar daarna is er niets veranderd”, aldus de moeder. De zoon van Angelique reageert zelf ook steeds agressiever op de pesterijen. ,,Er worden steeds hardere uitspraken naar elkaar gedaan, zoals ‘pas maar op anders pak ik je’. Mijn zoon zegt het alleen maar uit verdediging. Hij wil hiermee laten zien dat hij niet bang is. Maar daarmee wordt het probleem alleen maar erger, vrees ik.”

Het geduld van Angelique begint op te raken. ,,Toen mijn zoon onlangs fysiek bedreigd was, voelde ik dat ik in staat was de jongen bij zijn jasje te grijpen. Ik wil agressie alleen niet met agressie beantwoorden”, vertelt ze. ,,Nu mijn zoon dertien is weet ik niet of het goed is mij er als ouder nog mee te bemoeien. Maar ik wil wel dat er iets gebeurt. Nu kan mijn zoon er nog tegen, maar ik merk dat hij steeds banger wordt. Onze strategie is nu om de pester zo veel mogelijk te mijden.”

Maar liefst 10 procent van alle basisschoolkinderen geeft aan weleens gepest te worden. Maar wat kun je hier als ouders aan doen? Kek Mama geeft tips.

Luisterend oor

Komt je kind met een pestverhaal thuis? Bied allereerst een luisterend oor, raadt orthopedagoog Marleen Overgaag aan. ,,Het feit dat je kind het met jou deelt is al een hele grote stap. Veel kinderen vertellen het namelijk niet. Geef je kind dus het gevoel dat hij zijn verhaal mag doen.” De volgende stap is om samen tot een plan te komen. ,,Benader het als iets dat jullie samen gaan oplossen en ga hierover in gesprek. Heeft je kind zelf nagedacht over mogelijke oplossingen?”

Dreigen de pesterijen echt uit de hand te lopen, dan kun je de wijkagent inschakelen. Je kind volledig wapenen tegen pesterijen, dat is niet mogelijk, denkt de orthopedagoog. ,,Pesterijen zullen er altijd zijn en blijven. Waar je als ouder wel invloed op kunt hebben, is hoe weerbaar je kind is”, legt ze uit. “Het ene kind kan namelijk beter tegen pesterijen dan het andere kind. Vaak heeft het te maken met het zelfbeeld van het kind. Geef die boodschap dus mee als ouder: je kind mag zijn wie hij is. Dat is in dit geval het beste wapen tegen pesterijen”, tipt de orthopedagoog.

Schakel hulp van een derde in als je er samen niet uitkomt. ,,Als het op school gebeurt, neem dan contact op met de leerkracht. Het helpt om pesten bespreekbaar te maken en de omgeving te betrekken. De leerkracht is onpartijdig en kan een luisterend oor bieden aan beide kinderen”, weet Overgaag. ,,In dit geval gebeurt het in de buurt. Dreigen de pesterijen echt uit de hand te lopen, dan kun je de wijkagent inschakelen.”

Eigen emoties opzij

Idealiter kom je er als ouder samen met de kinderen uit, stelt de orthopedagoog. ,,Schroom niet je als ouder te bemoeien als dingen te lang door sudderen. In dit geval is twee jaar een behoorlijke periode.” Maar als je je ermee gaat bemoeien, laat je eigen emoties dan niet leidend zijn, benadrukt Overgaag. ,,Dan krijg je een conflict tussen de ouders onderling en daar schiet niemand iets mee op. Probeer objectief en oplossingsgericht te blijven. En betrek beide kinderen in het gesprek.”

Het kan natuurlijk ook andersom zijn: misschien ontdek je dat jouw kind andere kinderen pest. ,,Probeer als ouder te begrijpen waar het pesten vandaan komt. Want pestgedrag heeft altijd een oorzaak. Ga als ouder je kind dus niet direct beoordelen of bekritiseren, want waarschijnlijk zit je kind niet lekker in zijn vel”, licht ze toe. ,,Beter is om open en nieuwsgierig te zijn naar je kind toe als je ontdekt dat hij pestgedrag vertoont. Geef je kind het gevoel dat hij zijn verhaal mag doen en toon betrokkenheid als ouder.”

