De zoon van Kim negeert zijn vader volkomen: ‘Het doet mij veel pijn om te zien’

Goed opgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op het opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Kim (35) maakt zich zorgen om het feit dat haar zoon (10) weinig affectie laat zien naar zijn vader toe.

,,Sinds mijn zoon een jaar of vijf is, trekt hij erg naar mij toe”, vertelt Kim, wiens echte naam bij de redactie bekend is. ,,Ik kan niets verkeerd doen in zijn ogen. Mijn zoon en ik lijken op elkaar qua karakter. Een blik is genoeg om te begrijpen hoe hij zich voelt. Het probleem is alleen dat hij zijn vader ondertussen vaak compleet negeert.” Het gezin woont samen. ,,Veel kinderen zien hun vader alleen ’s avonds of in het weekend, maar dat geldt niet voor onze zoon. Hij ziet zijn beide ouders elke dag.”

Quote Deze week heb ik hem op zijn kop gegeven, omdat hij zijn vader niet eens gedag kuste Kim (35)

Als baby zijnde was haar zoon een ‘papa’s kindje’. ,,Hij lachte toen alleen maar naar zijn vader en keek chagrijnig naar mij. Maar dat is de afgelopen jarig volledig omgedraaid”, aldus de bezorgde moeder. “Deze week heb ik hem op zijn kop gegeven, omdat hij zijn vader niet eens gedag kuste. Mijn man gaat er koeltjes mee om, maar het doet mij veel pijn om te zien dat mijn zoon zich zo gedraagt tegen zijn vader.” Volgens Kim doen vader en zoon ook af en toe leuke dingen. ,,Dan gaan ze een visje halen op de markt. Maar mijn zoon wil dan het liefst zo snel mogelijk weer naar huis toe, terwijl dat niet zo is als hij een activiteit met mij uitvoert.”

Voorkeur voor een ouder, hoe ga je daarmee om?

Is je kind verdrietig en wil hij alleen door jou worden getroost? Of mag alleen papa hem in bed leggen? Waarom heeft je kind een voorkeur en hoe kun je daar het beste mee omgaan? Lees ver bij Ouders van Nu. Kim besloot in gesprek te gaan met haar zoontje over het gedrag. ,,Zijn verklaring is simpelweg dat hij mij ‘liever’ vindt dan zijn vader. Ik moet erbij zeggen dat ik ook meer voor hem zorg, maar tegelijkertijd ben ik ook strenger. Toch vindt hij dat niet erg.”

Andere band

Volgens orthopedagoog Bryan van Dansik komt dit fenomeen vaker voor. ,,Kinderen leren zich vanaf jonge leeftijd aan beide ouders te hechten. Ik geloof dat kinderen loyaal zijn naar beide verzorgers en evenveel van hen houden”, stelt hij gerust. ,,Dat er verschillen zijn, is normaal en heel gezond. Wij volwassenen hebben ook niet met iedereen dezelfde band. Bij de ene persoon lucht je je hart, en met de andere persoon trap je liever een balletje.”

In de praktijk ziet Van Dansik vaker dat kinderen veel zorgbehoeften door hun moeder willen laten vervullen. ,,Dat komt omdat veel gezinnen vervallen in traditionele rolpatronen, waarbij het vaker vrouwen zijn die het gros van de zorgtaken op zich nemen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen meer toetrekken naar de persoon die hen het meeste verzorgt. Uiteraard kan dat ook andersom zijn, in het geval van bijvoorbeeld hoogopgeleide vrouwen die breken met traditionele rolpatronen en na hun bevalling evenveel uren bleven werken”, aldus de orthopedagoog.

Quote Stel dat bijvoor­beeld moeder het kind meestal naar bed brengt, dan zou je dat een periode wat vaker kunnen omdraaien Bryan van Dansik, orthopedagoog

Bespreekbaar maken

Van Dansik raadt ouders af om zorgen omtrent voorkeuren te bespreken met het kind. ,,Deze behoefte van de ouder moet niet bij een kind worden neergelegd, maar kan wel onderling worden besproken”, stelt hij. ,,Als er sprake is van veel ruzie, dan kun je bijvoorbeeld wel vragen: Hoe kunnen we anders met elkaar omgaan? Maar probeer dit niet te bespreken vanuit het uitgangspunt dat een kind een van de twee ouders niet lief zou vinden, want dat is vaak helemaal niet het geval.”

Verder zou de ‘voorkeurouder’ ook kunnen proberen een stapje terug te doen. ,,Stel dat bijvoorbeeld moeder het kind meestal naar bed brengt, dan zou je dat een periode wat vaker kunnen omdraaien. Zo geef je de andere ouder ook de kans en ruimte om de band te verstevigen”, tipt hij. Van Dansik adviseert om het niet te problematiseren wanneer een kind een voorkeur uit voor een van de twee ouders. ,,Door het te bespreken met je kind creëer je mogelijk onnodig een loyaliteitsconflict. Per ouder verschilt de band met het kind en de band mág anders zijn.”

