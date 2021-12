De zoon van Mirjam scheldt met kanker: ‘Zelfs straffen helpt niet’

goed opgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Mirjam (49, echte naam bekend bij de redactie) worstelt met haar zoon (14) die het woord ‘kanker’ geregeld inzet als scheldwoord en is er helemaal klaar mee.

,,Mijn zoon scheldt graag met het woord kanker”, vertelt Mirjam. ,,Als ik hem erop aanspreek, gebruikt hij het expres nog vaker.” Het woord kanker deed zijn intrede in het huishouden van Mirjam zo rond de periode dat haar zoon naar de middelbare school ging. ,,Mijn zoon is erg precies en keurig”, beschrijft ze. ,,Als het eten niet lekker is in zijn ogen, of zijn kleding een beetje vies is, dan gebruikt hij het k-woord.”



Aanvankelijk schrok Mirjam vooral toen haar zoon dat woord gebruikte. ,,Ik wist niets uit te brengen”, vertelt ze. ,,Later legde ik hem uit dat zulke woorden niet gebruikt mogen worden en dat het een nare ziekte is.” Ondanks haar uitleg kwam de boodschap niet helemaal binnen. ,,Hij bleef het woord gebruiken. Onlangs heeft hij het woord wel een beetje veranderd. Dan laat hij een deel van het scheldwoord weg, door bijvoorbeeld ‘kanke’ in plaats van ‘kanker’ te gebruiken.”

Mirjam kon daar in het begin nog wel om lachen. ,,Maar ik legde hem wel uit dat het de bedoeling is dat hij het woord helemaal niet gebruikt.” De moeder heeft haar zoon een keer geprobeerd te straffen. ,,Toen heb ik zijn zakgeld afgepakt. Dat leek geen effect te hebben, hij bleef ermee doorgaan. Daardoor voelde ik mij nog machtelozer.” Mirjam vraagt zich af hoe andere ouders omgaan met hun scheldende kinderen. ,,Ik denk dat mijn zoon zich iets te veel op zijn gemak voelt thuis.”

Jong geleerd is oud gedaan

Jong geleerd is oud gedaan, stelt orthopedagoog Bryan van Dansik.,,Vanaf een jaar of 3 doorlopen kinderen een ‘vieze-woorden-fase’. Als ze ouder worden pikken ze meer ongepaste scheldwoorden op, zoals in het geval van de zoon van Mirjam. Bijvoorbeeld op school”, legt Van Dansik uit. ,,Als jonge kinderen beginnen met woorden zoals ‘poep’ en scheet’ te zeggen, zie je vaak dat ouders gaan lachen, dat kun je beter niet doen. Daarmee spoor je je kind aan het woord vaker te gebruiken. Die boodschap geef je ook mee voor later.”

In gesprek

Verder is het vooral belangrijk om het gesprek aan te gaan, onderschrijft de orthopedagoog. ,,Ga met kinderen in gesprek over waaróm ze het woord gebruiken”, vertelt hij. ,,Voor de meeste kinderen is schelden een manier om frustratie of lastige gevoelens te uiten. Daarom is het belangrijk om als gezin te bepalen hoe er wordt omgegaan met schelden. Als ouder heb je de taak om de betekenis van woorden te leren maar ook hoe de sociale omgeving op deze woorden reageert”, aldus de orthopedagoog.

Wat eten we, mama? Poepsoep en scheetjesvla?!’

Neem geen genoegen met een afgezwakte versie van een scheldwoord, zoals ‘kanke’ in plaats van ‘kanker’. ,,De zoon van Mirjam heeft de leeftijd om cognitief gezien te weten wat het woord betekent en zou volgens zijn gewetensontwikkeling in staat moeten zijn om te begrijpen dat het woord sociaal niet wordt geaccepteerd. Je mag van hem verwachten dat hij begrijpt dat de connotatie van het woord hetzelfde blijft, ook als hij een letter weglaat.”

Positief belonen

Van Dansik raadt ouders af om scheldende kinderen te straffen. ,,We weten uit onderzoek dat positief belonen beter werkt. Beloon dus je kind als hij stopt met het gebruiken van een scheldwoord, in plaats van dat je hem straft voor het gebruik daarvan. Neem je zoon mee uit eten.” Voorbeeldgedrag is ook belangrijk. ,,Als je als ouder zelf te pas en te onpas scheldt, zal dat niet helpen.”

In de puberteit verschuift volgens Van Dansik de focus van het gezin naar leeftijdsgenoten. ,,Deze zogenoemde ‘peergroups’ ontwikkelen eigen groepsnormen- en waarden. Zo kan het binnen een vriendengroep de normaalste zaak van de wereld zijn om het woord ‘kanker’ te gebruiken.” Jongeren moeten een evenwicht vinden tussen wat hun ouders en vrienden van hun vragen en verwachten, stelt de expert. ,,Ook al zijn jongeren gevoeliger voor groepsdruk, zij hebben hun ouders op de achtergrond nog hard nodig om te begrijpen waarom dat woord elders in de maatschappij, en/of thuis, niet geaccepteerd wordt.”

