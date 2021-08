De zoons van Merel (2 maanden en 5 jaar) kregen als eerste baby’s in Nederland een donorhart: ‘Ze zijn onze wondertjes’

,,Oh, dit is niet goed. Wat ik zie lijkt zelfs heel ernstig.” De arts kijkt Merel van Zwieten (35) uit Zwolle en haar vriend Bram geschokt aan. Hij heeft een echokop op de borst van hun pasgeboren zoontje Lev geplaatst en kijkt nog een keer naar het scherm. ,,Potverdomme zeg, hij heeft het ook. Hoe kan dit?” De woorden komen bij Merel aan als een mokerslag. Even staat de wereld stil. Dan begint ze te schreeuwen. ,,Nee, nee”, roept ze. ,,Is dat echt zo?!” Dan komen ook de tranen. De arts komt naast Merel op bed zitten. ,,Ik vind het zo erg voor jullie”, zegt hij ingetogen.